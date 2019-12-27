Как получить разрешение на строительство склада®

Многие ошибочно полагают, что возведение нового складского помещения – простое и незатейливое мероприятие, упирающееся исключительно в строительный аспект. На деле всё несколько сложнее. Строительство склада начинается со сбора различных разрешительных документов. Ведает подобными вещами ГАСК (инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля). Главной целью является Декларация для объектов, принадлежащих к І-ІІІ категории сложности. Что необходимо для её получения, и каковы риски отказа, рассмотрим в данном материале.

Необходимые документы для строительства склада

Выбрав участок для строительства склада, можно приступать к юридическому оформлению мероприятия. Потребуется предоставить пакет документов, который включает:

Документы, подтверждающие право владения и распоряжение землёй, на которой планируется возведение складского комплекса. Обычно таковыми выступают арендный договор или сертификат права владения. Чертежи будущего склада, разработанные проектировщиком (архитектором). Бумаги, подтверждающие техническую целесообразность и экономическую обоснованность строительства. Проектная документация, включающая в себя все необходимые бумаги, обосновывающие строительство складов и ангаров со всех возможных сторон (управление земельными ресурсами, пожарная, водоканал, экология, облэнерго, газовая и санэпидем службы).

К указанному юридическому пакету застройщик подаёт заявление. Обычно рассмотрение вопроса и все согласовательные процессы занимают порядка 4-х месяцев, после чего заявитель получает либо разрешительные документы, либо отказ.

Случаи возможного отказа

Процедура земельного распределения всегда отличалась бюрократичностью, это знает каждый, кто хотя бы раз сталкивался с подобными вещами. Номинально угроза получить отказ на строительство склада возможна в 3-х случаях:

запланированное строительство вносит диссонанс в ГОСТы по архитектурному соответствию рядом расположенных строений;

нарушение норм, упомянутых в п.4 предыдущей главы (особенно пожарных, санэпидем и экологических);

неточности, допущенные в проектных документах.

При возникновении подобных неурядиц следует исправить документальные ошибки, скорректировать технические и архитектурные параметры, а также выбрать другое место для проведения строительства.