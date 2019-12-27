Как получить разрешение на строительство склада®

Многие ошибочно полагают, что возведение нового складского помещения – простое и незатейливое мероприятие, упирающееся исключительно в строительный аспект. На деле всё несколько сложнее. Строительство склада начинается со сбора различных разрешительных документов. Ведает подобными вещами ГАСК (инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля). Главной целью является Декларация для объектов, принадлежащих к І-ІІІ категории сложности. Что необходимо для её получения, и каковы риски отказа, рассмотрим в данном материале.
Выбрав участок для строительства склада, можно приступать к юридическому оформлению мероприятия. Потребуется предоставить пакет документов, который включает:
К указанному юридическому пакету застройщик подаёт заявление. Обычно рассмотрение вопроса и все согласовательные процессы занимают порядка 4-х месяцев, после чего заявитель получает либо разрешительные документы, либо отказ.
Процедура земельного распределения всегда отличалась бюрократичностью, это знает каждый, кто хотя бы раз сталкивался с подобными вещами. Номинально угроза получить отказ на строительство склада возможна в 3-х случаях:
При возникновении подобных неурядиц следует исправить документальные ошибки, скорректировать технические и архитектурные параметры, а также выбрать другое место для проведения строительства.