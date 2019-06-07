Как повысить энергоэффективность жилья: 3 практические рекомендации®

Высокая энергоэффективность жилья означает снижение всех статей ежемесячных коммунальных расходов: отопления, кондиционирования и электроснабжения. Вкладывая деньги в улучшение энергоэффективности, мы делаем выгодную инвестицию, поскольку экономия в будущем вполне оправдывает вложенные средства.

Но полностью переоснастить квартиру или дом достаточно накладно. Мы выделили главные элементы любого жилья, переоснащение которых даст максимальный эффект с минимальными затратами. Согласно закону Парето, 20% усилий обеспечивают 80% успеха. Возьмем его на вооружение и разберемся, что нужно изменить в своем доме, чтобы он стал энергоэффективным.

Экономичный котел

Главная проблема многих домохозяйств, использующих автономное отопительное оборудование – устаревший котел. По словам экспертов компании Pyramida 24, в городских квартирах часто используют газовый котел настенный, а в частных домах - напольные варианты газовых котлов. Независимо от форм-фактора, котлы делятся на классические (с открытым теплообменником) и конденсационные. Второй формат более современный и позволяет экономить до 35% газа. Этого удается добиться благодаря:

максимально полному сгоранию топлива;

дополнительному отбору тепла у дымовых газов;

точности модуляции температуры. Можно настроить котел под любые комфортные параметры работы.

“В Европе 70% газовых котлов работают по конденсационной технологии. Кроме экономии, они обеспечивают высокую экологичность выброса”, - резюмируют в Piramida24.

Теплый пол

Еще один простой способ повысить энергоэффективность. При таком подходе, тепло равномерно прогревает всю комнату, а не скапливается под потолком и рядом с радиаторами. Это обеспечивает комфорт при более низких температурах. Например, владельцам теплого пола хорошо при +20о, вместо стандартных 23. Экономия налицо.

Однако, по мнению экспертов компании “Контракт Пол”, под такую систему нужно очень внимательно подбирать напольное покрытие. “Не каждый линолеум запорожье справляется с постоянным нагревом, отчего страдают не только внешнее декоративное покрытие, но и рабочая подложка”, - пояснили в Контракт Пол.

Для теплого пола лучше всего подойдут:

натуральное дерево;

паркетная доска;

ламинат;

керамическая плитка.

Не экономьте на материалах, которые будут укрывать теплый пол. Это может обернуться через пару лет необходимостью полной замены покрытия.

Надежный инверторный кондиционер

Чтобы обеспечить экономию на кондиционировании, эксперты компании “Киев Комфорт” рекомендуют грамотно выбрать климатическую технику. “Сейчас на рынке есть кондиционеры с очень низким уровнем энергопотребления. Например, инверторные gree кондиционеры обеспечивают экономию энергии на 30-50% выше в сравнении с классикой той же мощности”, - отметили специалисты. Именно такой экономичной технике и нужно отдавать предпочтение.

Благодаря современным технологиям можно добиться увеличения энергоэффективности жилья до 50% простой заменой устаревшей техники. Если вы как раз ищете такой вариант, внимательно ознакомьтесь с особенностями работы. Возможно, стоит немного переплатить за технику при ее покупке, чтобы потом экономить каждый день.