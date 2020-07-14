Как правильно обслуживать строительную люльку?®

Работа на высоте непрерывно связана с большими рисками. Минимизировать их поможет строительная люлька. Обслуженный подъемник способен гарантировать безопасность бригады даже в плохих погодных условиях.

Особенности ухода и обслуживания подвесных платформ

Чтобы провести работы по отделке, ремонту или осветлению фасадов зданий, подрядчику потребуется специализированная техника. В этом случае достаточно купить строительную люльку. Она может работать на высоте до 150 м, обеспечивая безопасность пассажиров и груза.

Но, чтобы подвесная платформа исправно выполняла свои функции, за ней нужен тщательный уход. Обслуживание люльки включает выполнение регламента, регулярный осмотр составляющих и своевременный ремонт квалифицированными специалистами.

Существует несколько способов обслуживания строительной люльки:

частичное – проводится не реже 1 раза в год. Оно включает в себя перепасовку или полную замену тросов, ремонт или замену подъемных механизмов, обязательную замену ловителей. Сюда также входит внесение изменений в электрическую схему, устройства безопасности и систему управления. Частичное освидетельствование заключается в тщательной проверке работоспособности замененных или отремонтированных элементов подъемника. Заметки о проведенных работах обязательно вносятся в паспорт или вахтенный журнал;

полное – выполняется не реже 1 раза в 3 года. Его проведение обязательно после реконструкции или капремонта строительной люльки, обновления или замены элементов с применением сварки, замены грузовой лебедки и ремонта расчетных узлов. Полное техническое обслуживания заключается в осмотре, статических и динамических испытаниях люльки, тестировании ловителей. Соответствующие записи вносятся в паспорт подъемника;

ежемесячное – включает в себя ревизию креплений и соединений, проверку правильности запасовки и прохождения тросов, установку консолей и натяжных тросов, тестирование работы электрооборудования;

ежеквартальное – заключается в полной ревизии электроцепей, тормозных устройств и ограничителей;

ежегодное – состоит из работ, выполняемых во время ежеквартального обслуживания, а также смазки осей ловителей и замены масла в редукторах.

Все работы должны проводиться опытными мастерами в специально оборудованных помещениях.

Покупка строительных люлек в компании «Мид-Сервис»

Фасадные подъемники – это хорошая возможность сэкономить на услугах грузчиков и значительно ускорить проведение высотных работ. Купить надежную технику можно в компании «Мид-Сервис» по самым низким ценам на рынке.

Сотрудники компании регулярно осматривают свои платформы и обслуживают оборудование согласно регламенту. Благодаря этому строительные люльки поставляются покупателям в рабочем и полностью исправном виде.