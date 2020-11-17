Как правильно снять офис: основные критерии выбора помещения®

У любой фирмы либо компании вне зависимости от того, какой деятельностью она занимается и в каких масштабах, есть свое помещение. К сожалению, из-за высоких цен на недвижимость не у каждого начинающего бизнесмена хватает стартового капитала для покупки своего собственного пространства. В результате многие предпочитают снять офис Днепр и принимают правильное решение. Но чтобы помещение гарантированно оправдало ожидание, перед подписанием договора нужно обязательно сделать акцент на некоторых моментах.

На что обязательно обращать внимание?

В первую очередь проанализируйте расположение того помещения, в котором вы планируете арендовать офис. Нужно узнать, присутствуют ли рядом остановки общественного транспорта, метро, удобно ли добираться в этот район из разных точек мегаполиса. Важно посчитать, сколько времени уходит на поездки. Если персонал сможет быстро приезжать на работу, это станет реальным преимуществом для вас.

Отдельного внимания заслуживает наличие парковки и ситуация с пробками. Сразу нужно проверить, насколько удобно парковаться и оставлять свою машину возле офиса, а также убедиться в наличии парковки у арендатора и стоимости за одно место. Если в районе, где находится офис, постоянные пробки, в дальнейшем могут возникнуть проблемы, так как далеко не все курьеры смогут оперативно добираться до места назначения.

Достаточно важным моментом является уровень отделки. Осматривая помещение, проверьте, насколько хорошо открываются окна, работают ли розетки, хватает ли освещения, убедитесь в исправных замках в дверях. На последнем этаже проанализируйте целостность крыши – при наличии повреждений, трещин она может протекать. Обычно арендодатели предупреждают обо всех дефектах, но не лишним будет выполнить проверку самостоятельно.

Также стоит осмотреть офисный центр и проанализировать уровень конкуренции. Идеальный вариант – когда рядом располагается компания, предоставляющая смежные услуги. К примеру, вы разрабатываете сайты, а они настраивают контекстную рекламу. В итоге получится перенаправлять клиентов друг другу и получать взаимную выгоду.

Также узнайте об услугах, которые включены в стоимость аренды. Зачастую рассчитывается сразу все, начиная от электричества, отопления, заканчивая вывозом мусора, охраной, но иногда за каждую услугу приходится вносить отдельную плату.

Где лучше искать офисы для аренды?

Если вы цените свое время и не хотите тратить его на бесконечный поиск помещений, обращайтесь к девелоперу Alef Estate. Сотрудничество проходит в несколько этапов:

Консультация. Клиента вводят в курс дела, рассказывают о ситуации на рынке, предоставляют информацию об условиях, сроках. Выбор. Предлагается несколько наиболее удачных вариантов, специалисты рассказывают о преимуществах каждого из них. Помощь в оформлении документов. От вас потребуются лишь подписи и внимательное прочтение всех пунктов. Заключение сделки. Внесение залога, суммы за первый месяц, после чего вы можете переезжать в офис.

Позвонив по телефону менеджерам компании, вы сможете рассчитывать на подробную консультацию по всем вопросам.