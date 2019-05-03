Как происходит утилизация ртутных отходов под Харьковом: что показали проверки

Мешки с лекарственными средствами, ртутные лампы, разлитые реактивы и горы строительного мусора - такую ​​картину увидели активисты-экологи и харьковчане, когда планировали ознакомиться с работой перерабатывающего предприятия "Харьков Эко". Именно здесь, по улице Лодзинской, 7-А, может появиться предприятие по переработке ртутных отходов и изготовлению ртути. Ежегодно здесь планируют изготавливать более двух тонн вещества.

Неподалеку от этого места находится школа, два супермаркета, гостиница, веломагазин и еще - целый перечень различных предприятий.

Однако это не помешало депутатам горсовета на последней сессии продлить аренду земли предприятию "Харьков Эко" еще на пять лет.

Хотя депутатам напомнили, что у экологов и местных жителей были претензии к этой фирме.

Но в горсовете только пообещали проконтролировать, чтобы предприятие не просто принимало, а и утилизировало отходы.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Это недопустимо - проводить такую ​​деятельность. Это опасная деятельность на территории города Харьков. Если есть инвестор и он хочет заниматься этой деятельностью - надо сделать все возможное, чтоб она проводилась не там, где живут люди, где в двухкилометровой зоне находится пять школ и три детских садика

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы даем землю для того, чтоб перерабатывать и убирать, а потом остается все: переработали, бросили, а мы еще виноваты остаемся. Здесь достаточно протокольного поручения. Проследите, чтоб этот участок был очищен

На территорию "Харьков Эко" уже успели выехать с проверкой и представители горсовета. Рассказывают, что здесь абсолютно безопасно и никаких штрафов выписывать не понадобилось.

Прилегающая территория, отмечают, находится не в их компетенции.

Руководство "Харьков Эко" в то же время утверждает, что работы по очистке продолжаются согласно полученным рекомендациям.

Но экологи изменения состояния прилегающей территории замечают уже сейчас. Однако отмечают, что работа, которая проводится - совсем неэффективна. Ведь техника просто перерывает место, вместо того, чтобы изымать опасные предметы.

А еще общественные активисты фиксируют, как возле предприятия продолжают появляться новые горы мусора.

Сергей Шапаренко, председатель совета экологической группы "Печенеги"

І що ми бачимо ... дивіться. Ця лампа - ртутна лампа. Вона була, коли ми тут були в останній раз. Ось ця - з'явилася. Цих ламп не було. Вони були повністю в землі. Зараз, коли розпланували територію, ну, я не знаю, мабуть, в останній тиждень, це все, що ми бачимо - вони витягли із землі, ці нові лампи. Тобто, що тут знаходиться під землею, можна собі уявити

Всерьез беспокоит экологов и копоть, которая распространяется от перерабатывающего завода. Ведь, по их словам, ее вообще не должно быть. Так как процесс сжигания при температуре более тысячи градусов выделения дыма, который является чрезвычайно вредным для здоровья, не предусматривает.

Эти факторы, по их мнению, дают основания полагать, каким образом перерабатываются те опасные вещества, которые оказались на переполненной свалке.

А мусор, рассказывают они, уже успели найти самый разнообразный.

Сергей Шапаренко, председатель совета экологической группы "Печенеги"

Таблетки, тару з-під таблеток, якісь каністри з під хімреактивів, бочки з-під хімреактивів, медичні відходи післяопераційні, якісь хімікати різнокольорові ... Дуже такі красиві - червоні, жовті, сині. В принципі, весь той перелік відходів, який обіцяє утилізувати «Харків Еко», тут ми знаходили

Между тем, следить за состоянием прилегающей территории уполномочены 5 инстанций - Экоинспекция, Департамент экологии области, горсовет, Госпотребслужба и полиция.