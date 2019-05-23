Как происходит выкуп подержанных автомобилей?®

Услуга выкупа подержанных автомобилей пользуется большим спросом у владельцев транспортных средств. От ситуаций, когда срочно нужны денежные средства, а банки не предоставляют положительный ответ, застраховаться нельзя. Быстрый выкуп авто от ТопВыкуп поможет решить такую задачу и в кратчайшие сроки финансовый вопрос владельца транспортного средства будет закрыт. Сотрудничество с компанией позволяет бесплатно провести оценку автомобиля и на сегодняшний день узнать его реальную стоимость. Услуга выкупа подержанных средств для передвижения по автомагистралям страны по праву вызывает интерес, похвалу владельцев и исключает затраты их сил, энергии при проведении сделки.

Как происходит процедура выкупа подержанных машин?

Выкуп подержанных авто предусматривает выполнение нескольких этапов. К ним относятся:

подача в режиме онлайн или по контактному номеру телефона заявки владельца подержанного автомобиля на его продажу с указанием марки машины, ее состояния, года выпуска;

бесплатный выезд оценщика для определения актуальной стоимости транспортного средства и ее согласования с заказчиком услуги выкупа авто;

бесплатный выезд эвакуатора для доставки машины на площадку специализированной компании, заключающей сделку с владельцем о ее выкупе;

оформление пакета документов, соответствующего требованиям законодательной базы страны и снятие автомобиля с учета ГИБДД;

выплата денежных средств бывшему владельцу транспортного средства наличными или переводом на банковскую карту.

Максимальный период оформления договора купли-продажи подержанного автомобиля не превышает 2 суток.

Что ожидает каждого заказчика услуги выкупа авто?

Услуга выкупа автомобилей, находящихся в любом состоянии или в кредитном залоге у банка, наделена рядом преимуществ. Оценить их может каждый заказчик:

гарантия безопасности возникновения финансовой сделки и получения денежных средств, выплачиваемых владельцу автомобиля удобным для него способом;

минимизация затрат времени, сил, энергии на поиск покупателя подержанного транспортного средства;

отсутствие необходимости оплачивать услугу вызова оценщика и эвакуатора;

исключение риска неправильного оформления договора купли-продажи авто и документов, служащих основанием для передачи на него прав собственности;

согласование цены транспортного средства с ее владельцем;

максимальное быстрое оформление необходимого пакета документов и проведение окончательного расчета;

отсутствие сложностей при подаче заявки на выкуп подержанного авто и необходимости оплачивать услуги посредников;

проведение экспертной оценки состояния транспортного средства с учетом интересов клиента.

Услуга выкупа авто позволяет быстро, грамотно и на законных основаниях решить проблемы владельцев транспортных средств, связанных с их выгодной продажей. Каждого ее заказчика ожидает юридическое сопровождение, профессиональная экспертиза и оценка автомобиля, а также безопасный механизм быстрого получения денежных средств. При самостоятельной реализации подержанной машины довольно проблематично достичь таких преимуществ.