Как производится качественная обувь: особенности и технология пошива на примере Egle.ua®

Обувь – неотъемлемый предмет гардероба каждого человека. В этом важном элементе повседневной жизни – целый мир. Простые туфли или кроссовки, которые мы носим изо дня день, прошли долгий путь от древнейших времен, когда выполняли исключительно защитную функцию, к современной практичности, когда стали важной частью стиля и выражения индивидуальности. В наши дни обувь скрывает в себе таинственный и сложный процесс производства, который совершенствуется с каждым днем.

Ообенности и параметры обуви в Egle.ua

Интернет-магазин Egle.ua предлагает множество типов обуви: туфли, босоножки, сандалии, мокасины, ботинки, полуботинки, сапоги, полусапоги, ботфорты, сабо и тапочки. Сегодня у этих типов появляются все новые и новые, иногда с несущественными различиями, разновидности и названия: веллингтоны, эспадрильи, лоферы и др.

Создание качественной обуви поделено на этапы, каждый из которых имеет множество нюансов. В производстве моделей, которые этот интернет-магазин женской обуви предлагает в огромном разнообразии, следует учитывать ряд параметров и особенностей:

- Материалы. Кожа, нубук, велюр, текстиль, резина, высокотехнологичные синтетические материалы – для верха; каучук, резина, полиуретан – для подошвы. Кстати, как искусственная, так и натуральная кожа имеют ряд преимуществ. Бытует мнение, что натуральная кожа как прочный и долговечный материал идеально подходит для изготовления обуви. Сегодня производство достигло настолько высокого уровня, что иногда и искусственную кожу тяжело отличить от натуральной – она настолько же долговечна, и в то же время более доступна по цене. Существенные недостатки такого материала – низкая способность пропускать воздух и небольшая пригодность для изготовления зимней обуви: при перепадах температур могут появиться трещинки.

- Фурнитура: застежки, молнии, «собачки», «кнопки», пряжки, нашивки, карабины, металлические или стеклянные декоративные элементы и пр. Фурнитура хоть и является дополнительным элементом, но выполняет важнейшую роль в носке сапог или кроссовок: все мы знаем, как это неприятно, когда неожиданно сломалась молния или порвался шнурок. Кроме этого, декор придает внешнему виду обуви завершенность и привлекательность.

- Компоненты обуви производятся поэтапно и имеют специфические названия, такие как: рант (наружная часть низа обуви), союзка (наружная часть верха обуви), подкладка, задник, подошва, язычок, голенище, стелька и мн. др. Всего этих мелких деталей может быть 30-70 в одном ботинке.

- Размер обуви – цифровой или буквенно-цифровой код, который означает длину стельки. Существуют такие системы обозначения размеров: метрическая (в см), штихмасовая (старая французская мера; 1 штих = 6,67 мм или 2/3 см) и дюймовая (в дюймах). В магазине Egle.ua и по всей Украине используется метрическая система.

- Предназначение: компания Egle.ua предлагает обувь на любой случай (для мужчин и женщин): офисная, городская, молодежная, авангардная, праздничная, домашняя и пр.

- Технологии. Продукция создается в Италии, Великобритании, Швеции, Германии, Португалии и др. странах, а в изготовлении используются передовые европейские технологии, которые, например, снимают нагрузку на позвоночник при ходьбе, принимают форму ступни или способствуют дополнительному воздухообмену.

Технология производства обуви магазина

Сначала дизайнер создает детальный эскиз изделия, продумываются материалы и особенности будущей пары обуви. Если предусмотрена кожа, то мастер занимается раскройкой, вырезая из подготовленного заранее материала детали изделия. Этот процесс происходит в специальном цеху, а используется – трафарет и пресс. Здесь же вырезают и обрабатывают стельки.

Затем на деталях будущего изделия ставится разметка и после обжига заготовки сшивают с помощью специальных машин. Далее, после предварительной подготовки, приклеивается подошва, а лишние части срезаются. Последний штрих в создании обуви – полировка и вдевание шнурков.

Отметим, что для создания брендовой обуви в больших количествах необходимо специальное оборудование. Для каждого вида обуви – резиновой, кожаной или ортопедической применяются разные машины.

Что такое Egle.ua

Egle.ua – это интернет-магазин мужской и женской обуви, а также средств по уходу, украшений и сумок. Основанная в 2002 году, эта компания начала свою деятельность с открытия точки розничной продажи «Мода Эгле Мода» и запуска собственной торговой марки Egle, а на сегодняшний день, ввиду увеличения спроса, является официальным дистрибьютором отечественной и зарубежной обуви. Брендовая обувь в магазине Egle.ua: более 30 всемирно известных фирм-производителей, включая Marco Tozzi, Desay, Bugatti, Rieker, Ara, S.Oliver и др.

Компания с каждым годом заслуживает все большее доверие клиентов, поэтому не удивительно, что деятельность магазинов постоянно расширяется. Ознакомиться с продукцией и заказать желанную пару вы можете как интернет-магазине (с доставкой по всей Украине), так и в розничных точках Egle: Киеве (ТРЦ «Караван»), Днепре (ТРЦ «Караван»), Одессе (ТРЦ «Ривьера») и Львове (ТРЦ «Виктория Гарденс»). В магазинах компании можно найти как новые коллекции, так и обувь со скидками 40-80%.