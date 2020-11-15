Как сделать доставку грузов из Китая максимально выгодной?®

Многие представители отечественного бизнеса осуществляют закупку товаров за рубежом. Из всех иностранных государств самым популярным массовым поставщиком товаров и услуг на экспорт сегодня является Китай. Именно Поднебесная может похвастаться рекордными объёмами продажи продукции собственного производства иностранцам по международным внешнеэкономическим контрактам.

Что нужно знать о закупках в Китае

Поднебесная изобилует фабриками и заводами, производящими миллионы наименований товаров промышленного и потребительского свойства. Сориентироваться в огромном количестве местных поставщиков, не зная рыночную конъюнктуру страны, довольно непросто. К счастью, существуют такие профессиональные посредники, как известная на отечественном рынке компания M3Cargo, которые могут взять на себя все заботы по подбору надёжного поставщика с лучшими ценами и условиями. Следует заметить, что компания оказывает как отдельные услуги по доставке сборных грузов из Китая, так и предлагает комплексное обслуживание «под ключ», которое идеально подходит для новичков, впервые закупающих товары в Поднебесной. Узнать полный ассортимент услуг и цены на доставку и сопутствующие сервисы можно на сайте компании M3Cargo. Здесь также есть много полезных статей с практическими советами новичкам и опытным бизнесменам по выгодной и безопасной покупке разнообразных товаров в Поднебесной.

Как выгоднее везти товары из Китая

Доставка грузов из Поднебесной в страну импортёра может осуществляться разными способами:

автомобильным транспортом;

по железной дороге;

посредством грузовых авиаперевозок;

морскими транспортными путями.

В зависимости от выбранного способа перевозки будут зависеть сроки, в течение которых товар будет доставлен в город покупателя, а также общий бюджет закупки продукции в Китае. На сегодняшний день наиболее выгодной считается доставка грузов из Поднебесной морским транспортом – специальными грузовыми судами с вместительными контейнерами. Следует заметить, что данный вид транспортировки предусматривает оплату аренды не всего контейнера, а только фактически занятой грузом части. Благодаря этому достигается экономия средств по сравнению с индивидуальными грузоперевозками любым транспортом. Сборные грузы по морю могут идти несколько дольше, чем по земле или воздуху, однако существенная экономия в денежных средствах делает именно этот способ доставки самым популярным у экономных бизнесменов и предпринимателей.