Как сэкономить на осеннем гардеробе: подсказки для шопперов®

Как обновить сезонный гардероб, купить множество модных и удобных вещей и не разориться? Сделайте заказ в одном из крупных интернет-магазинов Поднебесной. Мы подскажем несколько работающих правил, которые помогут сэкономить и позволить себе больше, чем вы надеялись. Объясним, чем выгодна доставка товаров из Китая через NP Shopping, и о чем еще нужно помнить.

Заранее составьте список

Четкий перечень позволит в первую очередь купить необходимые вещи и не совершать импульсивных покупок. Сначала выберите несколько классических предметов, которые станут основой гардероба. Уже к ним подбирайте аксессуары и модные новинки.

Не увлекайтесь остромодными тенденциями

Мода переменчива. Старайтесь, чтобы основную массу гардероба составляли вещи сдержанного дизайна, которые идут именно вам. В этом случае всего две-три модные яркие вещички позволят в любой ситуации выглядеть эффектно и чувствовать себя уверенно.

Читайте отзывы

Ничто так не помогает с выбором, как отзывы и фото тех, кто уже купил приглянувшуюся вещь. Доставка из Китая — дело не одного дня и будет обидно, если вещица окажется совсем не такой, как вы рассчитывали.

Ищите, где выгоднее

Современные технологии открыли перед украинскими покупателями все интернет-магазины мира. Сегодня купить одежду и обувь можно в американских и европейских магазинах, однако когда речь заходит об экономии — на первый план выходят китайские продавцы. Такие гиганты онлайн-торговли как Taobao или Tmall предлагают бесконечный ассортимент по чрезвычайно привлекательным ценам. А с форвардинговой компанией NP Shopping доставка посылок из Китая в Украину максимально упрощается.

Перепроверьте цены

Увидев чудесную куртку или ботинки, не спешите покупать их сразу же. Современные интернет-мегаплейсы — это виртуальные аналоги торговых центров, где на одной площадке функционирует множество магазинов. Очень часто понравившаяся куртка есть у нескольких ритейлеров. Ищите того, чья цена подкреплена положительными отзывами и бесплатной доставкой по Китаю.

Следите за акциями

Интернет-магазины регулярно устраивают распродажи. Перед покупкой загляните в раздел с актуальными скидками.

Доверьте доставку надежному и проверенному перевозчику

Не все онлайн-магазины отправляют заказы за рубеж. А стоимость международной доставки частенько обнуляет экономию от покупки.

Самый выгодный алгоритм покупок в зарубежных интернет-магазинах — заказать товар, указывая адрес внутри страны. Именно по такому принципу услуги доставки из Китая предлагает форвардинговый сервис NP Shopping. По прибытии посылки на промежуточный склад китайские партнеры «Новой почты Глобал» переправляют покупку в Украину.

Стоимость международной пересылки зависит от веса: необходимо заплатить 6$ за каждые 0,5 кг. Время доставки — от восьми рабочих дней. Перемещение заказа отслеживается на всем пути следования по трек-номеру в личном кабинете на сайте npshopping.com. Покупатель может заказать адресную доставку, воспользоваться почтоматом или самостоятельно забрать покупку из отделения «Новой почты».

Не забывайте о правилах ввоза в Украину товаров из-за рубежа. Если стоимость посылки — более €100, на сумму превышения насчитают 20% НДС. При цене покупки более €150 придется дополнительно оплатить таможенный сбор, который составляет 10% от суммы превышения.