Как украинцы тратят деньги во время карантина - опрос

12 апреля 2020 г. 17:00
Источник: Корреспондент.net
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Из-за ограничительных мер в Украине большинству граждан пришлось отложить покупки одежды и обуви. 

Опрос цифрового агенства Postmen показал, сколько украинцев отложили приобретения на время карантина. 

Выяснилось, что большая часть граждан была вынуждена отложить крупные приобретения.  

Среди отложенных покупок лидирует приобретение одежды и обуви - об этом заявили 47,2% опрошенных.

40,9% респондентов отложили поездки и отпуска, 33,3% отказались от приобретения билетов на мероприятия. 

При этом отмечается, что 13,9% респондентов заявили, что вынуждены отказывать себе в приобретении товаров повседневного спроса. 

Исследователи отмечают, что эта тенденция, как и эпидемия в Украине, находится на начальной стадии, однако с увеличением продолжительности карантина также будет расти. 

В то же время 27,7% украинцев начали тратить больше в период карантина. А  26% респондентов заявили, что их расходы напротив, несколько снизились. 

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования.

В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.

Как сообщалось, в Кабмине заявили, что об ослаблении карантина можно будет говорить не раньше мая. 

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения попросила не смягчать карантин там, где он дает результат.

 

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