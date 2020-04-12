Как украинцы тратят деньги во время карантина - опрос

Из-за ограничительных мер в Украине большинству граждан пришлось отложить покупки одежды и обуви.

Опрос цифрового агенства Postmen показал, сколько украинцев отложили приобретения на время карантина.

Выяснилось, что большая часть граждан была вынуждена отложить крупные приобретения.

Среди отложенных покупок лидирует приобретение одежды и обуви - об этом заявили 47,2% опрошенных.

40,9% респондентов отложили поездки и отпуска, 33,3% отказались от приобретения билетов на мероприятия.

При этом отмечается, что 13,9% респондентов заявили, что вынуждены отказывать себе в приобретении товаров повседневного спроса.

Исследователи отмечают, что эта тенденция, как и эпидемия в Украине, находится на начальной стадии, однако с увеличением продолжительности карантина также будет расти.

В то же время 27,7% украинцев начали тратить больше в период карантина. А 26% респондентов заявили, что их расходы напротив, несколько снизились.

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования.

В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.

Как сообщалось, в Кабмине заявили, что об ослаблении карантина можно будет говорить не раньше мая.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения попросила не смягчать карантин там, где он дает результат.