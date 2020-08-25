Как в Украине изменились цены на продукты: что подорожало, а что стало дешевле

В августе в Украине выросли цены на мясо и колбасные изделия, в то время как подешевели овощи борщевого набора и некоторые крупы. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, лук в августе подешевел на 15% по сравнению с августом 2019 года, и на 8% - по сравнению с прошлым месяцем - до 7,50 грн/кг. Капуста подешевела на 17% в годовом выражении и на 13% по сравнению с июлем - до 5,42 грн/кг, картофель - на 6% (-4% по сравнению с июлем) до 11 грн/кг, свекла – на 12%, но по сравнению с июлем подорожала на 8% - до 6,43 грн/кг.

Среди круп за год больше всего подешевело пшено - на 21%, до 12,77 грн/кг, также незначительно подешевели кукурузная (на 3%) и ячменная (на 1%) крупы.

В то же время гречка в августе 2020 года стоила в 2,4 раза больше, чем годом ранее - 30 грн за кг.

Какие продукты подорожали

Говядина в августе подорожала на 12% - до 88,29 грн/кг, свинина – на 3%, до 81,65 грн/кг, колбаса высшего сорта - на 4%, до 102,97 грн/кг.

Также подорожали молочные продукты: сливочное масло и творог - на 8%, сметана - на 9%, молоко - на 5%.

Как менялись цены на продукты

По состоянию на 12 августа 2020 года в Украине ощутимо подешевел борщевой набор. По данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина с начала пандемии коронавируса сократила экспорт овощей и фруктов на 43%.

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также что на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидалось, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

15 июля 2020 стало известно о том, что 60% нового урожая яблок пропало из-за холодной весны и затянувшихся дождей. По прогнозам экспертов, и без того высокие цены на украинские яблоки, к осени поднимутся еще выше.

16 июля 2020 года эксперты заявили, что дешевых арбузов в этом году не будет. Урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями; а цены на арбузы в 2020 году будут до 20% выше, чем годом ранее.

По состоянию на 30 июля 2020 года цены на томаты в Украине за год поднялись в два раза.

