Как выбрать digital агентство для продвижения бизнеса: 5 ключевых критериев®

Любому бизнесу требуется продвижение в интернете. Сегодня это даже глупо обсуждать. Ведь как говорил Билл Гейтс: «Если вашей компании нет в сети – вас вообще нет на рынке». Люди давно начали покупать товары в интернете, и с каждым годом доля онлайн-продаж становится все больше и больше.

Продвижением бизнеса в интернете занимаются digital агентства. Именно они специализируются на разработке и раскрутке сайтов. Но в какое digital агентство обратиться? Как выбрать подрядчика, чтобы потом не жалеть? Чтобы правильно сориентироваться, отталкивайтесь от 5 ключевых факторов.

1. Стоимость и репутация

Стоимость услуг – это главный критерий, на который обращают внимание в первую очередь. Но не попадите в ловушку. Низкая цена – это попытка заманить клиентов, когда больше заинтересовать их нечем, когда нечего предложить.

Компании с хорошей репутацией ценят свое время и предлагают высокие расценки на продвижение бизнеса. Но и переплачивать за бренд тоже не стоит. Поэтому ищите золотую середину – чтобы и цена была не самой низкой на рынке, и репутация у digital агентства имелась соответствующая.

2. Портфолио

При выборе подрядчика обязательно изучайте его портфолио. У любой уважающей себя компании должны быть реальные кейсы, подтверждающие успешность продвижения предыдущих проектов. И она не скрывает их, а наоборот – хвастается, поскольку это подтверждает профессионализм сотрудников и привлекает новых клиентов.

3. Сайт компании

Сайт digital агентства – это его лицо. Если он сделан абы как, имеет примитивный дизайн и не занимает высокие позиции в выдаче – о каком продвижении может идти речь? Как его специалисты продвинут ваш сайт, если не смогли раскрутить свой собственный?

Также обязательно смотрите, представлена ли компания в популярных соцсетях, общается ли она с клиентами, работает ли с негативными отзывами. Из этого тоже можно узнать много полезной информации.

4. Инструментарий

Когда с первыми тремя пунктами полный порядок – можете обратиться к консультантам и уточнить, какими инструментами пользуются специалисты digital агентства. Не лишним будет попросить примеры отчетов о выполненной работе. По ним наглядно видно, как сотрудники отчитываются: четко, ясно и строго по пунктам или же льют воду и обещают хорошие результаты в следующем месяце (и так – каждый раз).

5. Рекомендации

Если у вас есть друзья или знакомые, которые уже продвигали сайт – узнайте, в какое digital агентство они обращались, и довольны ли таким сотрудничеством. Если да – можно не тратить драгоценное время и обратиться в ту же компанию. Выбор digital агентства по рекомендации – это самый простой и надежный способ решения данной проблемы.