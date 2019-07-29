Как зарабатывать на продаже дешевых товаров®

Магазины низких цен пользуются большим спросом среди населения. У покупателей они устойчиво ассоциируются с местом, где можно купить любую недорогую мелочь для дома. Целевая аудитория – люди с небольшим доходом, которые редко покупают товары не первой необходимости. Для них важна цена, а после – ассортимент и качество.

Недорогие товары выгодно продавать через стационарный магазинчик, лавку. Лучше всего в недорогом ценовом сегменте продаются одежда секонд-хэнд/сток, аксессуары для мобильных и товары для дома.

Одежда секонд-хэнд

Продажа дешевой, в том числе б/у одежды – хороший вид заработка для небольшого бизнеса. Хозяину нового магазина трудно будет соревноваться с сетевиками Humana или Euro Style Shop. Но на каждый товар есть свой покупатель. Покупатели секонд-хэнд часто выискивают бренды и качественные вещи за копейки. Для них это как спорт, а для продавца – способ заработать. Сформировав хороший ассортимент брендовых вещей можно получить много лояльных, а главное постоянных клиентов даже в маленьком магазине.

Оптом одежду секонд-хэнд покупают как кота в мешке, в прямом смысле этого выражения. Внутри такого мешка могут оказаться как хорошие вещи, так и откровенный хлам. Поэтому важно найти надежного оптовика с достойным товаром, который можно будет выгодно продавать поштучно.

Есть смысл продавать стоковую (новую с бирками) одежду. Этот сегмент чуть дороже, но зато владелец магазина может быть уверен в каждой вещи. Купить сток оптом в Украине можно у компаний, которые везут его из Европы, например, RAINBOW-CLOTHES. Полученный товар аккуратно развешивают, самостоятельно формируют цену за единицу или реализуют на развес.

Аксессуары для мобильных телефонов

Практически каждый человек является обладателем смартфона, реже – двух. А так как для большей части населения Украины телефон – дорогостоящая покупка, спрос на недорогие мобильные аксессуары не падает уже много лет. Людям очень важна сохранность и целостность девайса, поэтому они наклеивают защитные пленки и облачают телефоны в чехлы. Ведь, к примеру, купить чехол на Xiaomi Redmi Note 5 дешевле, чем менять поврежденный корпус.

Хороший выбор товара представлен в магазине ECase: чехлы, защитные пленки, стекла, накладки. Подобный ассортимент можно сделать в собственном магазине. Продукцию обычно везут из Китая, на AliExpress можно заказать оптовые партии. Для начала можно закупить в наличие аксессуары на самые ходовые модели и постепенно расширять ассортимент.

Товары для дома

Такие товары также везут оптовыми партиями из Китая, где они стоят очень дешево. Единственный нюанс – торговая точка должна быть максимально заполнена различной продукцией. Желательно установить специальные полки для магазина. В Украине удобные стеллажи для коммерции производит компания «КиевМетСервис».

Большим спросом пользуются кухонные приспособления: органайзеры, насадки на приборы, терки, аксессуары для раковин. Например, оригинальный контейнер для лука в виде луковички можно заказать за 1,5 доллара на AliExpress. В хозяйственных магазинах их обычно продают с наценкой 300%. Огромный ассортимент разных полезных мелочей всегда увеличивает средний чек на кассе, когда покупатель вспоминает, что ему нужно что-то еще.