Как заработать на старой технике: скупка радиодеталей®

Дома, на складе или в гараже занимает место устаревшее оборудование или партии деталей? Компания «Скупка РЭК» поможет не только освободить от них место, но и заработать!

Что покупают?

Ликвидный радиолом может быть везде – на складах и в подсобках, в квартирах и на дачах,в кладовках и на балконах. От старого хлама можно освободиться с профитом – достаточно оценить его и отправить скупщику.

На сайте «Скупки РЭК» есть список принимаемых радиодеталей с актуальной ценой на них. Компания принимает:

АТС и мини-станции;

радиоэлектронные детали и компоненты;

радиоэлектронные приборы, комплектующие и ЗИП.

Состояние радиолома может быть любым – нерабочим и исправным, б/у или новым, в том числе из госрезерва. Выкупаются детали и техника производства СССР, стран СЭВ и иностранные.

Если в прайс-листе нет деталей, которые нашлись у вас, их все равно могут приобрести. Чтобы узнать их стоимость, достаточно связаться с представителями компании по телефону, Skype или электронной почте. Каждое предложение рассматривается максимально быстро. Но вы можете ускорить процесс, прислав фото деталей, которые хотите продать.

Прочему покупают старый радиолом?

В радиодеталях советских времен содержатся драгоценные металлы – с ними техника работала точнее и дольше. Радиолом скупают, чтобы выделить из него ценные компоненты.

Можно ли оставить старую технику себе и получить ценные металлы самостоятельно? Стоит учесть несколько обстоятельств:

затраты окупаются только при больших партиях радиолома;

нужна защита и специально оборудованное помещение;

требуются особые инструменты и химикаты;

остатки лома нужно утилизировать.

К тому же, на извлечение драгметаллов из множества мелких деталей придется потратить много времени. Поэтому продажа лома – лучший способ получить деньги быстро.

«Скупка РЭК» предлагает:

бонусы для клиентов с оптовыми партиями;

полную информация о компании и ее услугах;

большой список выкупаемых деталей с актуальной ценой;

оперативную обратную связь для решения всех возникших вопросов.

Компания скупает детали и лом по рыночным ценам, а часто – дороже. Кроме того, сделки заключаются быстро и сопровождаются необходимыми документами.

Продать можно любое количество радиолома, даже если его очень много и нужно демонтировать. Достаточно вызвать специалистов «Скупки РЭК» – они разберут оборудование, погрузят его на свой транспорт и доставят в приемочный пункт.

Как продавать радиодетали?

Продать старые детали и технику могут украинские граждане, государственные и частные компании. Отправлять товар в приемочный пункт можно «Новой Почтой», его примут в день доставки.

Деньги можно получить тремя способами:

Наложенным платежом, если вы оценили товар самостоятельно (прайс должен быть актуален на день отправки). После экспертной оценки, если товар оценивают специалисты компании после получения (итоговую стоимость они согласуют с вами). Лично, если вы привозите товар в пункт приема самостоятельно (его оценивают при вас).

Освободите место от старого лома и получите за него справедливую цену – обращайтесь в «Скупку РЭК» через сайт или приезжайте в приемочный пункт по адресу: Львов, ул. Сяйво, 12.