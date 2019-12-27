Как заработать на старой технике: скупка радиодеталей®

Дома, на складе или в гараже занимает место устаревшее оборудование или партии деталей? Компания «Скупка РЭК» поможет не только освободить от них место, но и заработать!
Что покупают?
Ликвидный радиолом может быть везде – на складах и в подсобках, в квартирах и на дачах,в кладовках и на балконах. От старого хлама можно освободиться с профитом – достаточно оценить его и отправить скупщику.
На сайте «Скупки РЭК» есть список принимаемых радиодеталей с актуальной ценой на них. Компания принимает:
Состояние радиолома может быть любым – нерабочим и исправным, б/у или новым, в том числе из госрезерва. Выкупаются детали и техника производства СССР, стран СЭВ и иностранные.
Если в прайс-листе нет деталей, которые нашлись у вас, их все равно могут приобрести. Чтобы узнать их стоимость, достаточно связаться с представителями компании по телефону, Skype или электронной почте. Каждое предложение рассматривается максимально быстро. Но вы можете ускорить процесс, прислав фото деталей, которые хотите продать.
Прочему покупают старый радиолом?
В радиодеталях советских времен содержатся драгоценные металлы – с ними техника работала точнее и дольше. Радиолом скупают, чтобы выделить из него ценные компоненты.
Можно ли оставить старую технику себе и получить ценные металлы самостоятельно? Стоит учесть несколько обстоятельств:
К тому же, на извлечение драгметаллов из множества мелких деталей придется потратить много времени. Поэтому продажа лома – лучший способ получить деньги быстро.
«Скупка РЭК» предлагает:
Компания скупает детали и лом по рыночным ценам, а часто – дороже. Кроме того, сделки заключаются быстро и сопровождаются необходимыми документами.
Продать можно любое количество радиолома, даже если его очень много и нужно демонтировать. Достаточно вызвать специалистов «Скупки РЭК» – они разберут оборудование, погрузят его на свой транспорт и доставят в приемочный пункт.
Как продавать радиодетали?
Продать старые детали и технику могут украинские граждане, государственные и частные компании. Отправлять товар в приемочный пункт можно «Новой Почтой», его примут в день доставки.
Деньги можно получить тремя способами:
Освободите место от старого лома и получите за него справедливую цену – обращайтесь в «Скупку РЭК» через сайт или приезжайте в приемочный пункт по адресу: Львов, ул. Сяйво, 12.