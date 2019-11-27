Как звонить в Белоруссию из Украины: полезные советы®

С новыми тарифами от компании Киевстар вы всегда будете на связи с семьей и друзьями, куда бы ни уехали. Как звонить в Белоруссию из Украины, а также отправлять SMS-сообщения без переплат, читайте в нашем материале.

Как звонить в Беларусь из Украины

Существует два варианта как звонить в Белоруссию из Украины:

Первый вариант — через комбинацию +375:

Нажмите + (международный код) и 375 (код страны).

После наберите код города или сети мобильного оператора.

Добавьте номер телефона абонента.

Второй — через международный код 00:

Введите 00, затем код Беларуси 375.

Далее — код города или сети мобильного оператора.

После всего введите номер телефона.

Например, чтобы позвонить абоненту с номером 123-45-67 в Минск, где код города 17, необходимо набрать: +375-17-123-45-67 или 00-375-17-123-45-67.

Сколько стоит позвонить в Беларусь из Украины

С новыми тарифами на международные звонки от компании Киевстар можно существенно экономить на общении с родными. Цены на мобильную связь зависят от тарифной зоны, в которой находится страна. Беларусь причисляется к третьей зоне, для которой разговор тарифицируется поминутно — от 20 грн.

Для абонентов предоплаченной связи доступна услуга «Международные звонки премиум». Маршрутизация звонков проходит через партнеров, которые гарантируют высокое качество связи и корректное отображение номера звонящего. Подключение происходит бесплатно по запросу, но с обязательной ежемесячной платой за обслуживание в размере 100 гривен. Заказать сервис можно такими способами:

С помощью USSD-запроса *938*1#.

По номеру 222.

В системе «Мой Киевстар».

Отправка SMS в Беларусь из Украины

Отправлять текстовые сообщения стало еще проще с услугой «SMS за границу». Приобретайте SMS без ограничений — 25 штук всего за 20 гривен. При покупке нескольких пакетов новые прибавляются к уже имеющимся на счету. Срок действия — месяц с момента последнего заказа. Управлять услугой можно с помощью:

Системы «Мой Киевстар».

По номеру 477*020*.

С помощью USSD-запроса *477*020#.

Поддерживайте связь с любимыми и друзьями в любое время без ограничений!