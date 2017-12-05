Какие автомобили покупает украинский бизнес: топ-3 лидеров продаж

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 0,2% и составил 1029 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, самой популярной маркой среди новых коммерческих авто остается Renault. За отчетный период было реализовано 169 этих автомобилей, что на 8% меньше показателя ноября прошлого года.

На втором месте Fiat – 120 проданных автомобилей. Ноябрьские продажи этой марки на 6% превысили показатель годичной давности.

На третьей позиции Ford - 104 автомобилей за месяц, что на 6% больше ноября 2016 года.