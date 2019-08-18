 

Каким будет курс доллара на следующую неделю? - прогноз

18 августа 2019 г. 18:47
Источник: РБК-Украина

В течение следующей недели ожидается сохранение курса доллара к гривне вблизи текущих уровней.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, в течение прошедшей недели наблюдалась консолидация курса в середине диапазона 25,0-25,5 грн и его медленное сползание к нижней границе этого коридора.

"Возможно, этот уровень в очередной раз станет поддержкой для доллара, и ниже него курс не опустится. Такой сценарий возможен в случае, если при каждой попытке доллара опуститься ниже 25 грн, НБУ будет активно наращивать интервенции по покупке валюты. Такое развитие событий весьма вероятно, несмотря на то, что НБУ регулярно публично заявляет о том, что не таргетирует курс и не "защищает" никакие уровни", - считает Иосуб

За минувшую неделю официальный курс доллара практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно снизился к гривне на 0,04-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 25,32 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,17/25,21 до 25,16/25,19 (-0,04%/-0,08%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,12/25,45 до 25,10/25,38 (-0,1%/-0,3%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

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