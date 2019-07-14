 

Каким будет курс доллара перед выборами - прогноз

14 июля 2019 г. 19:07
Источник: РБК-Украина
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В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,2 грн", - считает он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю на разных сегментах валютного рынка доллар изменился к гривне по-разному. Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар вырос к гривне на 0,4-0,6%.

"После попыток в начале недели опуститься ниже 25,5 грн, доллар на межбанке стабилизировался в диапазоне 25,5-26,0 грн, и, вероятнее всего в ближайшее время будет оставаться в этих границах", - добавил он.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,87 грн до 25,80 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,640/25,680 до 25,800/25,845 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,64/25,92 до 25,75/26,05 (+0,4%/+0,5%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой, сообщил старший аналитик Альпари.

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