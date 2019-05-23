Каким будет урожай-2019: прогнозы аграриев

23 мая 2019 г. 16:39
Автор: Алина Курлович
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Площадь этого поля в Великобурлукском районе – 100 гектаров. Оно засажено пшеницей, которая уже пустила колосья, и, по данным агрономов, опережает свое развитие дней на десять.

Аграрии говорят: это очень хороший показатель: если в дальнейшем держаться благоприятные условия, то урожайность составит 7 тонн только с этого поля.

Игорь Филимонов, директор ЧАСП «Бурлукское»

Зима у нас у цьому году була дуже така щадаща, даже можно сказать, для того, щоб заниматься особенно озиминою. Сніг у нас був в пределах сантиметров 35-40. Практически, пролежав всю зиму. І зима була хороша, і по температурі була хороша. І у нас пшеничка вийшла із зими, чудесна пшеничка вийшла. По развитию пшенички ми бачимо, що хороший буде врожай.

Составляющие хорошего урожая – снежная зима с морозом, удобрения земли и обработка от вредителей. Конечно, важно, чтобы еще не было засухи летом.

Главный агроном предприятия «Бурлукское» рассказывает, что технология посева и ухода за пшеницей является ключевой в ее развитии. Предшественником для этого поля стал горох, насыщающий землю кислородом.

Сергей Фендриков, главный агроном предприятия

При посіві ми давали 80 кг амофоса, протруювали, захищали його від шкідників і від хвороб, а також давали мікроелементи при протруєнні насіння. Ну, і з осені якби все. Навесні дуже в цьому році склались такі погодні умови, що сприяли швидкому і якісному внесенню азотного добрива.

А вот другое поле в Великобурлукском районе. Здесь уже полным цветом изобилует озимый горох. Он является экспериментом предприятия – прошлой осенью его посеяли впервые. Он дает большую урожайность, чем яровой, а цена его на рынке значительно выше.

Игорь Филимонов, директор ЧАСП «Бурлукское»

Ціни з цього гороху озими, через те, що він має білкову состояляючу більш мощную, ніж яровий горох, тому він і дороще продається на ринке і він більш востребований, чем горох яровий. Тому це поле, яке ми засіяли, оставимо семенами на будущий год і більшу площадь посіємо озимого гороху.

В прошлом году засуха наделала вреда, и аграрии собрали меньший урожай, чем было запланировано.

2019 год  обещает быть щедрым на качественное зерно, отмечают аграрии.

 

Видео: 

КАКИМ БУДЕТ УРОЖАЙ-2019: ПРОГНОЗЫ АГРАРИЕВ - 23.05.2019

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