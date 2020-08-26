Какими кредитными продуктами чаще всего пользуются соотечественники?®

Спектр кредитных предложений сегодня чрезвычайно широк: это и банковские кредиты с обеспечением и без него, и займы кредитных союзов и всевозможных МФО. Каждый может выбрать тот продукт, который в большей степени отвечает именно его интересам и потребностям. Рассмотрим самые популярные форматы кредитов, которые демонстрируют рекордный спрос со стороны бизнеса и простых граждан.

Быстрые займы онлайн без справки о доходах

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Алекс Кредит

и другие игроки быстрого кредитования могут похвастаться динамично растущей базой постоянных клиентов. Дело в том, что сегодня нет более удобного и быстрого способа получения денег в долг, чем быстрое кредитование без справки о доходах. Получить такой кредит может абсолютно любой гражданин, предоставив только паспорт, удостоверяющий его принадлежность к допустимой возрастной категории заёмщиков, а также наличие гражданства страны пребывания. Получить быстрый кредит в банке сложно – как правило, такие продукты предоставляются кредитно-финансовыми организациями другой группы – так называемыми МФО. Причём, многие представители этого сегмента работают не только в оффлайн сегменте, но и предлагают онлайн кредитование на карту через сайт. Это невероятно удобно, ведь подать заявку и получить кредит на карточный счёт можно, потратив всего несколько минут и даже не выходя из дома.

Краткосрочные кредиты в небольших суммах

Статистика спроса на кредитные продукты свидетельствует о том, что абсолютными лидерами отечественного рынка кредитования являются так называемые потребительские займы. Они характеризуются сравнительно небольшим размером: многие ещё называют их «деньги до зарплаты». Как правило, небольшие кредиты являются краткосрочными и берутся гражданами для покрытия текущих расходов. Однако за счёт кредитов можно профинансировать и более серьёзные покупки.

Какой банк выдает кредит под залог

недвижимости или автомобиля узнать не сложно, однако нужно быть готовым к нескольким моментам. Во-первых, потребуется собрать приличный пакет документов, включая справку о доходах с места работы, во-вторых, принять на себя риски возможной потери имущества, если с возвратом кредита возникнут проблемы. Учитывая такие «минусы», многие предпочитают быстрое кредитование без залога, которое также может быть долгосрочным и крупным, но без таких сложностей, как классические банковские займы с обеспечением.