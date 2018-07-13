Какими критериями стоит руководствоваться при выборе юридического адреса предприятия®

Решив создать предприятие предпринимателю придется столкнуться с понятием “юридический адрес”. Что же подразумевает данное словосочетание? Давайте разбираться.
Начнем с того, что данное понятие не является официальным. Поскольку, под принятым в бизнесе понятием «юридический адрес» в законодательстве Украины подразумевается понятие «местонахождение юридического лица». Этот адрес указывается при государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности и фиксируется в Едином реестре как его фактическое расположение. Фактически - это комплект документов, которые необходимы для государственной регистрации юр. лица и которые удостоверяют действительное местоположение фирмы по указанному адресу. Местонахождение компании вносят в устав и будет отображаться во всей официальной документации фирмы.
В процессе работы учреждения иногда возникает необходимость смены юридического адреса предприятия. При изменении адреса нужно обязательно в учредительную документацию внести необходимые изменения согласно действующему законодательству Украины.
Осуществить выбор юр. адреса сегодня можно несколькими способами, а именно:
Важно понимать, что купить юр. адрес не совсем просто. Поскольку существует множество “подводных камней”. К примеру, Ваш адрес может попасть в разряд “адресов массовой регистрации”. Присвоение адресу такого статуса влечет неприятные последствия для компании. Начиная с выезда рабочей группы с целью установления местонахождения юридического лица и заканчивая расторжением договора на подачу отчетности в электронном виде. Понятно, чтобы избежать возможных неприятностей, лучше сразу за регистрацией или за помощью в покупке юридического адреса обратиться в надежную юридическую компанию.
Стоит заметить, что эти два понятия не всегда тождественны. Проще говоря, юридическим адресом можно назвать почтовый адрес, использующийся для официального общения юридического лица с государственными органами, частными учреждениями и прочими. Фактический же адрес - это офис, где работают наемные работники (если таковые имеются), изготавливается непосредственно продукция и прочее.
При некоторых обстоятельствах является целесообразным разделить “юридический” и “фактический” адрес учреждения. Об этом ниже.
Что же, как видите вариантов существует множество, а какому отдать предпочтение решать Вам.