Какими критериями стоит руководствоваться при выборе юридического адреса предприятия®

Решив создать предприятие предпринимателю придется столкнуться с понятием “юридический адрес”. Что же подразумевает данное словосочетание? Давайте разбираться.

Начнем с того, что данное понятие не является официальным. Поскольку, под принятым в бизнесе понятием «юридический адрес» в законодательстве Украины подразумевается понятие «местонахождение юридического лица». Этот адрес указывается при государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности и фиксируется в Едином реестре как его фактическое расположение. Фактически - это комплект документов, которые необходимы для государственной регистрации юр. лица и которые удостоверяют действительное местоположение фирмы по указанному адресу. Местонахождение компании вносят в устав и будет отображаться во всей официальной документации фирмы.

В процессе работы учреждения иногда возникает необходимость смены юридического адреса предприятия. При изменении адреса нужно обязательно в учредительную документацию внести необходимые изменения согласно действующему законодательству Украины.

Какими бывают юридические адреса

Осуществить выбор юр. адреса сегодня можно несколькими способами, а именно:

Как вариант юридического адреса предприятия можно рассматривать место регистрации его учредителя. Главный минус: право доступа в личную жизнь и ваше жилое помещение правоохранительных органов, контролирующих служб, налоговых органов в удобное для них время. Отличный вариант - это чтобы юридический адрес и фактическое нахождение учреждения совпадали. Такой способ имеет массу преимуществ и избавит Вас от ненужных хлопот. Однако, связан с немалыми финансовыми затратами, поэтому немногие предприятия могут себе позволить подобное. Купить юридический адрес - составление соответствующего договора аренды помещения. Подобный договор имеет фиктивный характер с точки зрения арендатора, так как по сути юр. лицо находится по другому адресу. Однако оплата по договору аренды осуществляется реально. При этом почтовую корреспонденцию будут отправлять по зарегистрированному адресу.

Важно понимать, что купить юр. адрес не совсем просто. Поскольку существует множество “подводных камней”. К примеру, Ваш адрес может попасть в разряд “адресов массовой регистрации”. Присвоение адресу такого статуса влечет неприятные последствия для компании. Начиная с выезда рабочей группы с целью установления местонахождения юридического лица и заканчивая расторжением договора на подачу отчетности в электронном виде. Понятно, чтобы избежать возможных неприятностей, лучше сразу за регистрацией или за помощью в покупке юридического адреса обратиться в надежную юридическую компанию.

Если юридический адрес и фактическое расположение компании не совпадают?

Стоит заметить, что эти два понятия не всегда тождественны. Проще говоря, юридическим адресом можно назвать почтовый адрес, использующийся для официального общения юридического лица с государственными органами, частными учреждениями и прочими. Фактический же адрес - это офис, где работают наемные работники (если таковые имеются), изготавливается непосредственно продукция и прочее.

При некоторых обстоятельствах является целесообразным разделить “юридический” и “фактический” адрес учреждения. Об этом ниже.

В случае если у фирмы нет собственного помещения и время от времени она вынуждена менять арендуемое помещение для офиса. При таких обстоятельствах проще и выгоднее оформить регистрацию по юридическому адресу. Для небольшого предприятия зачастую просто нет необходимости в наличии отдельного офиса, однако все же необходимо, чтобы был юридический адрес. Когда арендодатель не дает согласие на регистрацию юр. адреса организации по фактическому месту нахождения. Если аренду помещения предприятию предоставляет бюджетная организация или государственное учреждение, а, как известно, они не могут предоставлять свой адрес в качестве юридического. В ситуации, когда это делается в интересах ведения бизнеса: к примеру, когда производство предприятия находится на окраине города, но само предприятие производит регистрацию по юридическому адресу в центре города, для комфортного сотрудничества с заказчиками.

Что же, как видите вариантов существует множество, а какому отдать предпочтение решать Вам.