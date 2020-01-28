Какой водонагреватель лучше: накопительный или проточный?®

Выбирая водонагреватель, стоит учитывать множество факторов. Если забыть хотя бы об одном — вы получите аппарат, который не будет подходить под ваши условия эксплуатации. Говоря об электрических аппаратах, выделяют два основных типа: накопительные бойлеры и проточные нагреватели. Чтобы определить, какой лучше, нужно рассмотреть их характеристики.

Особенности двух типов нагревателей

Название обоих типов говорит за себя:

накопительные агрегаты выполнены в форме бака, который заполняется водой для последующего нагрева;

проточные подогревают воду сразу же после открытия крана, пропуская ее через себя.

Одним из важнейших отличий является то, что один накопительный бойлер дает возможность использовать сразу несколько точек подачи воды, например, в кухне и в ванной. Тогда как проточные приборы предназначены для открытия всего одного крана, иначе вместо горячей вы получите слегка подогретую воду.

В вопросе потребления энергии победителя между двумя водонагревателями не существует, так как они затрачивают одинаковое количество электричества для нагрева одного литра жидкости.

Достоинства и недостатки проточного нагревателя

Лучше всего сравнивать водонагреватели проточного и накопительного типа посредством учета их плюсов и минусов. Начнем с проточных моделей и их достоинств:

количество горячей воды не ограничивается размерами бака;

маломощные аппараты подходят для соединения даже со стандартными розетками (без использования трехфазной сети);

жесткая вода не может им навредить;

отличаются эргономичностью и не занимают много места;

максимально просты в обслуживании.

Недостатки:

требуют больших затрат электричества;

необходима усиленная проводка с отдельным защитным автоматом;

может эксплуатироваться только после одобрения электрика, так как изношенная проводка в старых домах не выдержит работу водонагревателя.

Преимущества и недостатки бойлера

К плюсам бойлеров относятся:

возможность установки в домах с любой проводкой (исключение — совсем обветшалые провода), не требуют ТЭНов повышенной мощности;

подача одинаково горячей воды сразу в нескольких точках квартиры или дома;

поддержание заданной температуры воды длительное время благодаря материалу бака и теплоизоляции.

Минусами накопительных водонагревателей можно назвать:

габариты аппарата могут вызвать проблемы при его монтаже — большинство накопительных приборов вешаются на стену для экономии места;

необходимость ждать нагрева воды;

достаточно большой расход электроэнергии на подогрев воды в баке.

Основываясь на этих показателях, вы сможете выбрать подходящий аппарат. Если судить по популярности среди потребителей, уверенную победу в гонке одерживает накопительный тип нагревателей.