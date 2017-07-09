Канада и ЕС договорились о дате запуска свободной торговли

Всеохватывающее торговое и экономическое соглашение между ЕС и Канадой начнет частично действовать с 21 сентября.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, передает "Укринформ".

"Встретившись во время саммита G20 в Гамбурге, подтвердив нашу общую преданность основанной на правилах международной системе торговли, мы согласились установить 21 сентября 2017 года датой предыдущего запуска соглашения", - заявили Трюдо и Юнкер.

Оба лидера отметили, что эта сделка "обозначает новую главу в отношениях между ЕС и Канадой".

"Открываясь друг другу, тесно сотрудничая с теми, кто разделяет подобные ценности, мы сможем подстроить и получить выгоду от глобализации. Важно, чтобы наши компании и граждане, истинные выгодополучатели этого соглашения, начали пользоваться его преимуществами без дальнейшего ожидания", - говорится в заявлении.

Добавим, что Соглашение о свободной торговле уже было ратифицировано парламентами ЕС и Канады. Сейчас завершаются последние переговоры, чтобы оно предварительно вступило в силу. Полная имплементация Соглашения станет возможной после завершения его ратификации парламентами всех 28 государств-членов ЕС.

Сразу после предыдущего запуска Соглашения между Канадой и ЕС будет взаимно отменены около 98% пошлин, а после полной имплементации либерализации испытывают 99% тарифов.