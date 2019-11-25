Канатную дорогу в Харькове закрыли на ремонт

Канатную дорогу закрыли на плановое техническое обслуживание.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации пресс-секретаря Центрального парка культуры и отдыха им. Горького Андрея Кравченко, кроме ежедневного обслуживания кабинок, ежегодно необходимо также проводить проверку аттракциона: выполнить косметический ремонт в самих кабинках, провести работы на обводных станциях и посадочных платформах, подтянуть канаты, которые со временем растягиваются.

Техническое обслуживание канатной дороги планируют завершить в течение четырех недель - до Нового года.

Напомним, Харьковская подвесная канатная дорога в парке им. Горького работает уже 48 лет. Она связывает район ул. Сумской с Павловым Полем. Общая протяженность маршрута - 1387 м. Время поездки в один конец - 18 минут, высота подъема кабинок - от 8 до 26 м. Из кабинок открывается красивый вид на парк им. Горького, Ботанический сад Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, центр города, Лесопарк.

В 2016 году британское издание «The Guardian» включило Харьковскую канатную дорогу в мировой ТОП-10. Кроме харьковской, в рейтинг также вошли канатные дороги из Швейцарии, Боливии, Китая, Канады, Венесуэлы, Малайзии и США.