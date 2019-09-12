 

Картонные коробки всех видов и другой упаковочный материал — Экспресс-Упаковка®

12 сентября 2019 г. 11:21
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Домашний или офисный переезд — это всегда сложное дело, отнимающее немало времени и сил. Необходимо собрать и рассортировать нужные для переезда вещи, нанять транспорт, выделить несколько свободных часов или даже дней, чтобы перебраться с места на место. За всеми очевидными хлопотами люди часто лишь в последний момент сталкиваются с неожиданной проблемой — большинство вещей нужно упаковать, а упаковочного материала в нужном количестве просто нет.

Классическим упаковочным материалом, проверенным временем, являются картонные коробки. В них можно компактно и безопасно уложить не только предметы быта и одежду, но и технику, посуду, мелкие вещи. Коробки обладают несколькими важными преимуществами.

Картонные коробки — чем они удобны, и где их купить

Использовать коробки для упаковки вещей при переезде удобно по нескольким причинам.

  • Гофрированный картон надежно защищает вещи от пыли, грязи и способен гасить мелкие удары, неизбежные в дороге даже при очень аккуратной транспортировке.
  • Коробки позволяют уложить вещи компактно — посуда, техника, одежда и личные предметы, собранные в коробки, занимают не так уж много места. Если собирать свое имущество в пакеты и мешки, то окажется, что пространства им требуется намного больше, и при этом остается ощущение сильного беспорядка.
  • При использовании коробок можно не опасаться путаницы, которая часто возникает при рассортировке вещей после переезда. Достаточно просто подписать каждую из коробок, чтобы быстро найти, что где лежит.
  • Картонные коробки прямоугольной и квадратной формы очень легко грузить в автомобиль — их можно аккуратно поставить друг на друга, по максимуму использовав свободное пространство грузовика.

Приобрести картонные коробки в нужном количестве можно в магазине Экспресс-Упаковка. На выбор здесь представлены самосборные и четырехклапанные коробки, лотки и архивные коробки и боксы, красивые подарочные коробки. В каталоге доступны все размеры, поэтому не составит никакого труда подобрать упаковку и для габаритной техники, и для мелких вещей.

Помимо коробок, Экспресс-Упаковка предлагает другие полезные при переезде материалы. А именно — вспененный полиэтилен и пузырчатую пленку, скотч и хозяйственный шпагат, двусторонний скотч и многое другое. Доступны также готовые наборы для переезда, в состав которых уже включено все самое необходимое.

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