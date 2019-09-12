Картонные коробки всех видов и другой упаковочный материал — Экспресс-Упаковка®

Домашний или офисный переезд — это всегда сложное дело, отнимающее немало времени и сил. Необходимо собрать и рассортировать нужные для переезда вещи, нанять транспорт, выделить несколько свободных часов или даже дней, чтобы перебраться с места на место. За всеми очевидными хлопотами люди часто лишь в последний момент сталкиваются с неожиданной проблемой — большинство вещей нужно упаковать, а упаковочного материала в нужном количестве просто нет.

Классическим упаковочным материалом, проверенным временем, являются картонные коробки . В них можно компактно и безопасно уложить не только предметы быта и одежду, но и технику, посуду, мелкие вещи. Коробки обладают несколькими важными преимуществами.

Картонные коробки — чем они удобны, и где их купить

Использовать коробки для упаковки вещей при переезде удобно по нескольким причинам.

Гофрированный картон надежно защищает вещи от пыли, грязи и способен гасить мелкие удары, неизбежные в дороге даже при очень аккуратной транспортировке.

Коробки позволяют уложить вещи компактно — посуда, техника, одежда и личные предметы, собранные в коробки, занимают не так уж много места. Если собирать свое имущество в пакеты и мешки, то окажется, что пространства им требуется намного больше, и при этом остается ощущение сильного беспорядка.

При использовании коробок можно не опасаться путаницы, которая часто возникает при рассортировке вещей после переезда. Достаточно просто подписать каждую из коробок, чтобы быстро найти, что где лежит.

Картонные коробки прямоугольной и квадратной формы очень легко грузить в автомобиль — их можно аккуратно поставить друг на друга, по максимуму использовав свободное пространство грузовика.

Приобрести картонные коробки в нужном количестве можно в магазине Экспресс-Упаковка. На выбор здесь представлены самосборные и четырехклапанные коробки, лотки и архивные коробки и боксы, красивые подарочные коробки. В каталоге доступны все размеры, поэтому не составит никакого труда подобрать упаковку и для габаритной техники, и для мелких вещей.

Помимо коробок, Экспресс-Упаковка предлагает другие полезные при переезде материалы. А именно — вспененный полиэтилен и пузырчатую пленку, скотч и хозяйственный шпагат, двусторонний скотч и многое другое. Доступны также готовые наборы для переезда, в состав которых уже включено все самое необходимое.