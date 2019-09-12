Картонные коробки всех видов и другой упаковочный материал — Экспресс-Упаковка®

Домашний или офисный переезд — это всегда сложное дело, отнимающее немало времени и сил. Необходимо собрать и рассортировать нужные для переезда вещи, нанять транспорт, выделить несколько свободных часов или даже дней, чтобы перебраться с места на место. За всеми очевидными хлопотами люди часто лишь в последний момент сталкиваются с неожиданной проблемой — большинство вещей нужно упаковать, а упаковочного материала в нужном количестве просто нет.
Классическим упаковочным материалом, проверенным временем, являются картонные коробки. В них можно компактно и безопасно уложить не только предметы быта и одежду, но и технику, посуду, мелкие вещи. Коробки обладают несколькими важными преимуществами.
Использовать коробки для упаковки вещей при переезде удобно по нескольким причинам.
Приобрести картонные коробки в нужном количестве можно в магазине Экспресс-Упаковка. На выбор здесь представлены самосборные и четырехклапанные коробки, лотки и архивные коробки и боксы, красивые подарочные коробки. В каталоге доступны все размеры, поэтому не составит никакого труда подобрать упаковку и для габаритной техники, и для мелких вещей.
Помимо коробок, Экспресс-Упаковка предлагает другие полезные при переезде материалы. А именно — вспененный полиэтилен и пузырчатую пленку, скотч и хозяйственный шпагат, двусторонний скотч и многое другое. Доступны также готовые наборы для переезда, в состав которых уже включено все самое необходимое.