Каскад будет «золотым»: Кернес пояснил, почему отказались от каркасного фонтана

На заседании сессии Харьковского городского совета городской голова Геннадий Кернес пояснил, почему они отказались от каркасного фонтана.

По его словам, специалисты трижды делали экспертизу этого объекта и поняли, что его содержание, в том числе - плата за воду, будет очень дорогим для города.

В то же время ступени в рамках общей реконструкции каскадного комплекса будут достаточны.

«Мы создаем новый архитектурный ансамбль», - резюмировал городской голова.

Напомним, как сообщили в горсовете, после реконстукции каскадного комплекса фонтанов в саду Шевченко знаменитую лестницу "Каскад", полюбишуюся многим, заменят обычными ступенями, по которым вода течь не будет.