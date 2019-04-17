Каскад будет «золотым»: Кернес пояснил, почему отказались от каркасного фонтана

17 апреля 2019 г. 10:35
Автор: Марина Николаева
295 просмотров

На заседании сессии Харьковского городского совета городской голова Геннадий Кернес пояснил, почему они отказались от каркасного фонтана.

По его словам, специалисты трижды делали экспертизу этого объекта и поняли, что его содержание, в том числе - плата за воду, будет очень дорогим для города.

В то же время ступени в рамках общей реконструкции каскадного комплекса будут достаточны.

«Мы создаем новый архитектурный ансамбль», - резюмировал городской голова.

Напомним, как сообщили в горсовете, после реконстукции каскадного комплекса фонтанов в саду Шевченко знаменитую лестницу "Каскад", полюбишуюся многим, заменят обычными ступенями, по которым вода течь не будет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.