Кернес пообещал, что до конца 2018 года проезд в транспорте не подорожает

Сегодня Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел онлайн-конференцию на своей странице в Фейсбук, во время которой отвечал на волнующие харьковчан вопросы.

Больше всего людей наряду с состоянием дорог в городе и коммунальными проблемами волновали вопросы о транспорте, в частности, харьковчане жаловались на плохое состояние троллейбусов и частые трамвайные дрифты.

Геннадий Кернес сообщил, что в этом году запланирована реконструкция 18 старых трамваев.

«Они ничем не хуже, чем новые. Меняются и сидушки, и линолеум, и остекление, и оперение, перебираются колесные пары… Я думаю, что харьковчане потихоньку заметят улучшения в таком транспорте, как трамваи»,- сообщил мэр и добавил, что на ремонты переездов, трамвайных направлений уже потрачено до 500 тысяч гривен.

По поводу замены троллейбусов мэр сообщил, что новые троллейбусы приобретаются за деньги банков. Горсовет готовит тендерную процедуру по данному вопросу. Каждый банк, по словам Кернеса, выделил по 10 миллионов гривен, это стоимость 120 троллейбусов. В зависимости от того, какой тип у троллейбуса – длинномерный ли он или одиночный.

Также мэр сообщил, что проезд в транспорте до конца 2018 года не подорожает.