 

Кернес прокомментировал многомиллионные затраты на фонтаны в саду Шевченко

16 октября 2019 г. 11:35
Автор: Марина Николаева
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На сегодняшней сессии Харьковского горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал 120 млн, потраченные на фонтаны в саду Шевченко.

Он отметил, что такие траты связаны с тем, что в «старом фонтане главном все гнилое», поэтому такие цены, и вообще это – «зона пространства харьковчан».

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковский антикоррупционный центр выяснил финансовую смету фонтана  с обезьянами в саду Шевченко, а также - о том, что расходы на реконструкцию сада Шевченко уже достигли почти миллиарда гривен. 

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