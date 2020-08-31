Киберполиция разоблачила харьковчанина в незаконных операциях с электронными деньгами

31 августа 2020 г. 17:37
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В Харькове правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину в неправомерном использовании электронных денег. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Киберполиция установила, что злоумышленник в 2017 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг по он-лайн обмену электронных денег и криптовалюты и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины. 

Указанные электронные платежные системы использовались злоумышленниками для производства противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем - в связи с невозможностью правоохранителей отследить их происхождение.

Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства на банковский счет фигуранта в национальной валюте и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем.

Дома у харьковчанина правоохранители провели обыск. В ходе него следователи изъяли 6 единиц компьютерной техники, 4 терминала мобильной связи, 55 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также средства в размере около 900 000 гривен. 

Во время предварительного осмотра техники была обнаружена информация, подтверждающая  преступную деятельность фигуранта.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Видео: 

Кіберполіція викрила харків’янина, який здійснював незаконні операції з електронними грошима

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