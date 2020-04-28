Киберполиция разоблачила трех харьковчан в незаконных операциях с электронными деньгами

28 апреля 2020 г. 14:38
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Правоохранители разоблачили трех харьковчан в неправомерном использовании электронных денег.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Установлено, что злоумышленники на украинских интернет-площадках разместили объявления об оказании услуг по конвертации денег и осуществлению финансовых операций с помощью российских платежных систем, запрещенных на территории Украины.

Злоумышленники конвертировали электронные деньги с помощью запрещенных для использования в Украине платежных систем. Клиенты перечисляли национальную валюту злоумышленникам, после получали эквивалент в рублях на электронный кошелек российской платежной системы.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. По результатам обысков была изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи и платежные карты. 

Все изъятое направлено на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники была обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигурантов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

 

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