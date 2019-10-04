Киберполиция задержала харьковчанина за взлом более 2 тысяч компьютеров украинцев

Киберполиция разоблачила хакера во взломе более двух тысяч компьютеров украинцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира.

Полученные данные он использовал как для их продажи, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежных системам.

Работники киберполиции установили, что к данной деятельности причастен 29-летний харьковчанин.

Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации.

Для привлечения клиентов он размещал на специализированных сайтах и форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам. Для оплаты таких услуг использовались российские электронные платежные системы.

Киберполицейские провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер, откуда изъяли компьютерную технику, деньги и внешние носители информации.

Во время предварительного осмотра техники киберполиция обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.