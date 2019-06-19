Клиентов кредитных компаний становится все больше: каковы их преимущества?®

Сегодня, наверное, каждый второй украинец слышал о микрофинансовых организациях, а многие уже успели воспользоваться услугами сервисов мгновенного кредитования. Об увеличении популярности МФО говорит статистика: за первый квартал этого года было выдано займов общей суммой более 21 млрд рублей, что на четверть выше показателей предыдущего года. В чем кроется причина популярности МФО, и какие они имеют преимущества перед другими финансовыми организациями?

Легкий и удобный процесс оформления

Сегодня большинство кредитных организаций, например, представленных на портале https://loando.ua/, для оформления кредитного обязательства и выдачи денежных средств в долг не требуют от заемщика личного присутствия в офисе компании, ведь большинство из них работают в онлайн-режиме. Клиенту необходимо лишь зайти на сайт выбранной компании, выбрать сумму и период кредитования, заполнить специальную заявку с указанием личных данных и отправить ее для рассмотрения. Стоит отметить, что такое действие можно осуществить в любое удобное для заемщика время: многие онлайн-МФО работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Небольшой пакет требуемых документов

Как известно, для оформления кредита в банковском учреждении заемщик должен иметь совершеннолетний возраст, а также предоставить большой пакет документов, состоящий из внутреннего паспорта, справки о доходах, трудовой книжки, идентификационного кода и даже военного билета в том случае, если клиент находится в призывном возрасте.

Для оформления кредита онлайн будет необходим только паспорт гражданина Украины, а также регистрация на территории страны. Никаких дополнительных документов не требуется – деньги в долг здесь можно получить без справок о доходах, поручителей и даже залогового имущества. Тем не менее получить средства можно только с 18 лет – выдавать деньги несовершеннолетним запрещено законодательством.

Скорость обработки заявок

Основным преимуществом кредитов онлайн является высокая скорость обработки заявок с помощью усовершенствованных скоринговых программ. Благодаря им проверить заемщика удается за считанные минуты и, в случае высоких показателей кредитного рейтинга, отправить денежные средства еще в течение 15-20 минут. Стоит отметить, что оформить несколько кредитов онлайн одновременно в одной организации невозможно – для получения нового обязательства необходимо погасить предыдущее.

Банки могут рассматривать заявки на кредит в течение нескольких дней, а то и недель: предоставленные заемщиком документы на бумажных носителях информации значительно замедляют процесс проверки. Дополнительно, банковские учреждения довольно тщательно рассматривают состояние кредитной истории своих заемщиков, а процесс получения информации из Бюро кредитных историй может также существенно затянуться.

Доступность кредитов онлайн

Получить денежные средства в долг в кредитной компании возможно не только клиентам с идеальным состоянием кредитной истории, в отличие от банковских учреждений. Здесь могут рассчитывать на финансовую помощь также лица без официального трудоустройства, мамы в декрете, пенсионеры до 80 лет, студенты, а также заемщики, имеющие плохое состояние кредитной истории и открытые просрочки в других финансовых организациях.

Само собой, состояние кредитной истории заемщика, а также его трудоустройство учитываются при вынесении решения о выдачи кредитного обязательства. Но, помимо этого, скоринговой программой обрабатывается и другая информация: возраст, образование, наличие дохода, недвижимого имущества, а также место проживания. Какие точно факторы влияют на принятие решения – известно только самим кредиторам, но получить деньги в долг здесь возможно большинству украинцев.

Первый кредит без процентов и программы лояльности

Многих заемщиков также привлекает возможность оформления первого кредита онлайн без начисления при этом процентной ставки. Такой вариант кредитования действительно очень выгоден, ведь заемщик может рассчитывать на сумму до 5-10 тысяч гривен на срок до месяца при этом ничего не переплачивая.

Постоянным клиентам кредитные организации предлагают воспользоваться программами лояльности. Их условия везде зачастую схожи: чем чаще клиент будет оформлять займы, тем в будущем будет ниже процентная ставка или выше скидка на последующие кредитные обязательства.

Конечно, кредитные компании имеют и некоторые минусы – это сумма кредита, которая редко превышает 15 тысяч гривен, а также достаточно высокая ежедневная процентная ставка. Тем не менее в случае нехватки денежных средств до зарплаты или необходимости в финансовой помощи в праздничный день, кредитная компания станет лучшим вариантом для получения средств в долг.