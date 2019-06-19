Клиентов кредитных компаний становится все больше: каковы их преимущества?®

Сегодня, наверное, каждый второй украинец слышал о микрофинансовых организациях, а многие уже успели воспользоваться услугами сервисов мгновенного кредитования. Об увеличении популярности МФО говорит статистика: за первый квартал этого года было выдано займов общей суммой более 21 млрд рублей, что на четверть выше показателей предыдущего года. В чем кроется причина популярности МФО, и какие они имеют преимущества перед другими финансовыми организациями?
Сегодня большинство кредитных организаций, например, представленных на портале https://loando.ua/, для оформления кредитного обязательства и выдачи денежных средств в долг не требуют от заемщика личного присутствия в офисе компании, ведь большинство из них работают в онлайн-режиме. Клиенту необходимо лишь зайти на сайт выбранной компании, выбрать сумму и период кредитования, заполнить специальную заявку с указанием личных данных и отправить ее для рассмотрения. Стоит отметить, что такое действие можно осуществить в любое удобное для заемщика время: многие онлайн-МФО работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.
Как известно, для оформления кредита в банковском учреждении заемщик должен иметь совершеннолетний возраст, а также предоставить большой пакет документов, состоящий из внутреннего паспорта, справки о доходах, трудовой книжки, идентификационного кода и даже военного билета в том случае, если клиент находится в призывном возрасте.
Для оформления кредита онлайн будет необходим только паспорт гражданина Украины, а также регистрация на территории страны. Никаких дополнительных документов не требуется – деньги в долг здесь можно получить без справок о доходах, поручителей и даже залогового имущества. Тем не менее получить средства можно только с 18 лет – выдавать деньги несовершеннолетним запрещено законодательством.
Основным преимуществом кредитов онлайн является высокая скорость обработки заявок с помощью усовершенствованных скоринговых программ. Благодаря им проверить заемщика удается за считанные минуты и, в случае высоких показателей кредитного рейтинга, отправить денежные средства еще в течение 15-20 минут. Стоит отметить, что оформить несколько кредитов онлайн одновременно в одной организации невозможно – для получения нового обязательства необходимо погасить предыдущее.
Банки могут рассматривать заявки на кредит в течение нескольких дней, а то и недель: предоставленные заемщиком документы на бумажных носителях информации значительно замедляют процесс проверки. Дополнительно, банковские учреждения довольно тщательно рассматривают состояние кредитной истории своих заемщиков, а процесс получения информации из Бюро кредитных историй может также существенно затянуться.
Получить денежные средства в долг в кредитной компании возможно не только клиентам с идеальным состоянием кредитной истории, в отличие от банковских учреждений. Здесь могут рассчитывать на финансовую помощь также лица без официального трудоустройства, мамы в декрете, пенсионеры до 80 лет, студенты, а также заемщики, имеющие плохое состояние кредитной истории и открытые просрочки в других финансовых организациях.
Само собой, состояние кредитной истории заемщика, а также его трудоустройство учитываются при вынесении решения о выдачи кредитного обязательства. Но, помимо этого, скоринговой программой обрабатывается и другая информация: возраст, образование, наличие дохода, недвижимого имущества, а также место проживания. Какие точно факторы влияют на принятие решения – известно только самим кредиторам, но получить деньги в долг здесь возможно большинству украинцев.
Многих заемщиков также привлекает возможность оформления первого кредита онлайн без начисления при этом процентной ставки. Такой вариант кредитования действительно очень выгоден, ведь заемщик может рассчитывать на сумму до 5-10 тысяч гривен на срок до месяца при этом ничего не переплачивая.
Постоянным клиентам кредитные организации предлагают воспользоваться программами лояльности. Их условия везде зачастую схожи: чем чаще клиент будет оформлять займы, тем в будущем будет ниже процентная ставка или выше скидка на последующие кредитные обязательства.
Конечно, кредитные компании имеют и некоторые минусы – это сумма кредита, которая редко превышает 15 тысяч гривен, а также достаточно высокая ежедневная процентная ставка. Тем не менее в случае нехватки денежных средств до зарплаты или необходимости в финансовой помощи в праздничный день, кредитная компания станет лучшим вариантом для получения средств в долг.