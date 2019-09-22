Коцарскую на две недели закроют для транспорта

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22 сентября 2019 г. 14:14
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23 сентября с 9:00 до 21:00 5 октября будет запрещено движение транспорта по улице Коцарской, на участке от улицы Дмитриевской до улицы Евгения Котляра.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом приезжей части.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по улице Чеботарской.

Также с 9:00 23 сентября до 21:00 5 октября автобусы некоторых маршрутов будут объезжать указанный участок следующим образом:

№238э, 346э, 254э: - ул. Рождественская - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту;
№221э, 278э: - ул. Пискуновская - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту.

 

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