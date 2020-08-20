Коэффициенты на спорт у российских букмекеров®

Сейчас, когда после вынужденного карантинного «отпуска» возобновляется большинство спортивных мероприятий, на сайтах букмекеров вновь можно найти большое число событий и в Линии, и в Лайве. Это удачное время и для тех, кто хотел попробовать себя в роли беттора — БК активно стараются привлечь клиентов, в том числе с помощью акционных предложений. Например, в Бетсити бонус на первый депозит представляет собой фрибет на сумму до 10 тыс. рублей.

При выборе букмекерской компании обращайте внимание на такие факторы, как наличие лицензии, число представленных на сайте событий, ширина росписи, отзывы других клиентов о честности и скорости выплат. Еще один важный параметр — коэффициенты. На нем остановимся подробнее.

Короткая справка

Коэффициент отражает вероятность того или другого исхода и вместе с тем означает множитель, который определит сумму выигрыша в случае успеха: например, если вы поставили 100 рублей на исход с коэффициентом 1.4, это значит, что в случае успеха выигрыш составит 100×1,4=140 рублей.

Чем выше вероятность исхода, тем ниже для него коэффициенты. При встрече примерно равных соперников они отличаются незначительно, например, составлять 1.5 и 1.9, тогда как для состязаний фаворита и аутсайдера коэффициенты на второго могут доходить до 6.0-7.0. и более.

В размер коэффициентов входит также маржа, то есть «комиссионные» букмекера. В рамках одного БК она зависит от вида спорта, типа ставки (Прематч или Лайв), а также значимости конкретного события.

Коэффициенты у разных букмекеров отличаются как из-за размера заложенной в них маржи, так и из-за разных взглядов на вероятность события: причем если в классическом спорте тенденции обычно совпадают, то в киберспорте из-за сложностей аналитики разные БК могут давать противоположные коэффициенты. Так или иначе, чем выше этот показатель — тем выгоднее игра для клиента.

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Букмекеры с самыми высокими коэффициентами на футбол

Среди российских легальных букмекеров выгодные коэффициенты для футбольных ставок предлагают:

«Леон» — маржа 2,69%;

«Марафон бет» — 2,61%;

«1хставка» — 3,03%.

Для отдельных рынков (то есть типов ставок) маржа у этих букмекеров может доходить до 1%. Достаточно неплохую футбольную маржу предлагают и такие компании:

«888» — 4,08%;

«ПариМатч» — 4,18 %;

«БингоБум» — 4,32%;

MostBet — 4,7%;

BetCity — 4,78%.

Обратите внимание, что для отдельных событий маржа может меняться.

Коэффициенты на другие виды спорта

Для ставок на теннис хорошо подходят такие компании:

«1хставка» — средняя маржа 3,89%;

«Марафон Бет» — 3,91%;

« Леон» — 4,6%.

Хоккейная маржа:

BetCity — 4,38%;

«Марафон Бет»— 4,65%;

MostBet — 4,67%.

Маржа для баскетбола:

«Марафон Бет»— 4,06%;

BetCity — 4,16%;

«1хставка» — 3,89%.

Напоминаем, что указанные сведения являются усредненными и могут меняться в зависимости от матча.

Мониторинг движения коэффициентов

Раз установленный на событие коэффициент далеко не всегда остается таким до самого розыгрыша. На колебания могут влиять все связанные с матчем новости: например, изменение состава одной из команд в групповых видах спорта или плохое самочувствие одиночного игрока (например, теннисиста), назначение судьи, предвзято относящегося к одной из сторон и т. д.

Профессиональные бетторы отслеживают такие колебания в разных БК, чтобы сделать ставку на наиболее выгодных условиях. Это можно делать вручную — но такой, вариант, разумеется, довольно время- и энергозатратен.

Для автоматического подбора выгодных ставок разработаны специальные программы: они могут показывать изменения у интересующих букмекеров в виде графиков или даже присылать клиенту оповещения, когда в одной из БК коэффициенты достигли определенного значения. Правда, многие функции в таких плагинах являются платными.

Прогруз линии

«Прогрузом» называется ситуация, когда на какой-либо исход совершается так много ставок, что букмекер вынужден снизить на него коэффициент — иначе в случае именно такого исхода БК потеряет огромную сумму денег. Прогрузы бывают:

Целенаправленные — имеют место при договорных матчах. В последнее время букмекеры быстро реагируют на такую ситуацию и закрывают ставку.

Стихийные — возникают случайно, когда большинство бетторов уверено в победе одного из соперников. Иногда ситуация возникает из-за новостей, связанных, например, с травмой игрока.

Национальные — часты на международных чемпионатах, особенно футбольных, когда бетторы (особенно новички), ставят на «свою» команду просто из любви к ней, а не на основе аналитических данных.

Если вы знаете, что ситуация возникла из-за второго случая, то есть два пути действий: следовать за прогрузом либо ставить против. В любом случае перед принятием решения стоит самостоятельно проанализировать ситуацию, не поддаваясь общему настроению.

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