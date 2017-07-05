Когда денег оказалось больше, чем думали. Дорожники планируют, что отремонтировать еще

В этом году на ремонт дорог в Харьковской области выделено более 1 миллиарда гривен. Половина - это субвенция с госбюджета, остальное - средства поступившие от таможенных сборов, которые в связи с изменением законодательства, теперь могут быть потрачены на такие сборы. Причем, как говорят в службе автомобильных дорог, сборов отказалось больше, поэтому и дорог они смогут отремонтировать тоже больше. Сейчас формируется так называемый вторичный список объектов.

Сергей Пляка, зам.нач. Службы автомобильных дорог в Харьков. обл

Для работ выносится 27 объектов, на которых 14 объектов это продолжение первого перечня или объектов государственного значения, которые финансируются за счет госбюджета, и 13 новых. Были учтены обращения граждан, доручення руководства области, депутатов всех уровней.

Но этот список необходимо еще утвердить в Киеве. Поэтому дорожники, говорит Пляка, продолжают работать на уже утвержденных направлениях, в частности на купянской и сумской трассе. Кроме того, начаты работы на лозовском направлении. Это семь километров между селами Тарановка и Спасский Скит. А также на мерефянско-змиевском направлении. При этом, сознаются дорожники, средств на капитальный ремонт на всех проблемных участках все равно нет, поэтому отказываться от ямочного ремонта они тоже не спешат.

Игорь Турченко, дир. ДП "Облавтодор"

За отчетный период мы выполнили порядка 12 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, с накоплением это уже более 230 тысяч метров ямочного ремонта. Основное направление - это Киев-Довжанский, Харьков-Ахтырка, Харьков-Волчанск. Также мы работаем по дороге Печенеги и Великий Бурлук.

Что касается ремонтов мостов, то уже в пятницу дорожники обещают открыть переправу между селами Донец и Андреевка в Балаклейском районе, ко Дню независимости капитально починить изюмский мост, а к ноябрю восстановить путепровод над железной дорогой около села Губаревка Богодуховского района. Он стоял разобранным десять лет