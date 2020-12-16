Когда отремонтируют мосты возле Песочина и возле Жихаря? (+Видео)

Путепровод на харьковской Окружной в сторону поселка Песочин обвалился в прошлом году, 25 августа. Фото и видео с кадрами разрушенного моста разлетелись по сети, водители долго жаловались на пробки из-за перекрытого участка и на длительные работы по ее восстановлению, а за ремонтом горожане даже следили онлайн - на месте установили камеры наблюдения.

Через 4 месяца после обвала работы завершились. Однако, начальник Службы автомобильных дорог области Андрей Алексеев подчеркивает - тот ремонт был срочный и аварийный, поэтому установлены ограничения для движения грузовиков, вес которых больше 20 тонн. Теперь необходимо провести более масштабные работы, чтобы этим путепроводом могли передвигаться и большие фуры.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьковской области:

В цьому році ми виготовили ПКД для того, щоб привести цю споруду в порядок, щоб вона могла відповідати усім вимогам і критеріям, які пред'являються до такого класу споруд. В наступному році ми плануємо розпочинати цей ремонт. Тендерна процедура буквально відбулася вчора, є переможець.

Ремонт готовы начать, как только поступят деньги, рассказывают в облавтодоре. В следующем году дорожники возьмутся и за мост возле поселка Жихор. В течение последних 13 лет его называли "потерянным", ведь еще в 2007-м проезжую часть дороги передали в государственную собственность, а вот сам мост - чиновники передать забыли. Балансодержателя не было, поэтому и ремонтировать мост было некому. Сейчас он опасен, говорят специалисты, имеет ржавые конструкции, трещины на металлических сооружениях, на опорах разрушается бетон.

В этом году в ноябре Харьковский хозяйственный суд разрешил передать этот путепровод на баланс Укравтодора.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьковской области:

В наступному році ми плануємо проводити проектні роботи. Оцінку стану цієї споруди, і будемо ремонтувати, тому що вона є аварійною, і її відмова загрожує не тільки тим, що стане рух на харківській кільцевій дорозі. Стане рух на половині рухомого складу Південної залізниці, тому що там 11 чи 13 колій під цією штучної спорудою.

На данный момент ремонты продолжаются на 9 мостах в разных районах Харьковщины, подчеркивают дорожники, еще по 6 - проводятся проектные работы.