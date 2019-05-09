Когда в Украине подешевеет лук: мнение экспертов

Цена на лук, которая за апрель выросла на 29,1%, снизится в середине мая - в конце месяца, ведь появится новый урожай.

Об этом в эфире Громадського сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что появление нового урожая приведет к удешевлению овощей. Еще больше цены на лук упадут в начале июня — «и дальше уже пойдет ниже и ниже цена».

«Те, кто не могут себе позволить сегодня борща, в июле они обязательно себе это позволят», — сказал Пендзин.

Причинами роста цены на лук Пендзин назвал не очень хороший урожай и ненадлежащие условия его хранения в хранилищах.

Отметим, что в апреле цены в Украине больше всего выросли на овощи. В частности, стоимость лука выросла на 29,1%, белокочанной капусты — на 43,9%, свеклы — на 16,8%, моркови — на 14,9%, картофеля – на 5,7%.

