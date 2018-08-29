Когда закончится сезон ремонтных работ на харьковских дорогах

На Московском проспекте - от площади Конституции до улицы Богдана Хмельницкого - уже несколько месяцев ведутся дорожные работы. Здесь строится ливневая канализация, обновляется водопровод и освещение.

На перекрестке «Шевченко-Матюшенко», где переводятся трамвайные пути, уже полтора месяца заменяются светофоры и рельсы, ведется еще ряд других работ. И каждый день утром и вечером здесь собираются немалые пробки, простаивая в которых водители теряют кучу времени.

А вот улицу Клочковскую, на которой работы велись от Бурсацкого спуска и до Каскада в течение всего лета наконец-то открыли. Здесь переводили водопровод, электричество и ливневую канализацию, сделали капитальный ремонт дорожного полотна. Одни водители ремонтам дорог, несмотря на кучу проблем, радуются, а другим уже надоело стоять в пробках.

Дмитрий, водитель

Ну, буквально за 4 дня, здесь стал первый раз. Хорошо, что они вообще её делают, то есть, я готов подождать, но чтобы ехать без ям, без задержек.

Татьяна, водитель

Ремонт уже три месяца, мы там лазим по рынку. - Вы считаете, что долго делаются дороги? – Ну, наверно, они не так быстро делаются.

Михаил, водитель

Каждый день катаюсь. – И сколько вы стоите? - Минут по 10-15 тут именно. - Вы готовы ждать долго? - Вы знаете, готов, ради дорог – готов!

Но у некоторых водителей возникают сомнения относительно того, действительно ли ситуация с харьковскими дорогами изменится после ремонтов. Ведь, как правило, весной асфальт сходит со снегом.

Александр, водитель

И по утрам, и в обед, и постоянно. Ну, так а шо, они плохо делают их! Дороги ужасные!

В городе, кроме этих основных направлений, делаются более полусотни внутриквартальных дорог. И хотя до конца лета осталось несколько дней, сезон дорожников еще закончится не так скоро.

На Киевской дорожники обещают закончить все работы до конца сентября, а вот Московский проспект закончат не раньше конца октября.