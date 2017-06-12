Коломойский подал в суд на НБУ

Бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский подал иск к НБУ и Приватбанку о расторжении договора поруки в Печерский райсуд.

Как говорится в сообщении Finbalance, 9 июня был назначен состав суда по этому делу (№757/32503/17-ц).

Ранее сообщалось, что компания Triantal Investments, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала в Окружной админсуд Киева иск против Национального банка, Министерства Финансов и Приватбанка.

В судах также находятся иски 6 виргинских компаний ТОО Камерин Инвестиции, SUNNEX Инвестиции LLP, ТОО Tamplemon Инвестиции, Коммерческая ТОО Berlini, ТОО Lumil Investments, ТОО Sofinam Инвестиции, которые судятся с Приватбанком относительно разблокирования своих средств.