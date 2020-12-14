Компенсация за карантин: Кабмин назвал виды деятельности для выплаты 8 тысяч грн.

Кабинет министров утвердил перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, связанные с COVID-19. Наемные работники и ФОПы этих видов имеют право на выплату единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен.

Постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно постановлению, компенсацию за карантин могут получить наемные работники юридических лиц или ФОПов и Фопы, если, основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинных мероприятий. В перечень попали торговля непродовольственными товарами, рестораны, спорт и искусство.

Заявку на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам можно подать с 14 до 21 декабря 2020 года на портале "Дія" или через мобильное приложение "Дія".

После подачи заявки система "Дія" автоматически проверит, подпадает работник или ФОП под критерии для выплаты компенсации.