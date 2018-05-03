Кому надо повторно подавать документы на субсидию? Разъяснения по новой программе

03 мая 2018 г. 11:48
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В связи с нововведениями около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением государственной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

С 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий.

В пресс-службе ХОГА рассказали об изменениях в программе назначения субсидий.

Так, если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летний и зимний период, то теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре.

Подавляющему большинству граждан, которые получают субсидии и не имеют только что купленных предметов роскоши, новых автомобилей или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, которые декларируют нулевые ставки дохода, - в общем это примерно 80-85% нынешних субсидиантов - как и ранее, государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

Повторно - заявление и декларацию - нужно будет подать:

- арендаторам жилья;

- внутренне перемещенным лицам;

- семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

- семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;

- семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

- семьям, которые по состоянию на май 2018 года имеют более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018-го.

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