Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству

Помещения на стадионе в Харькове и тренировочная база в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию Управления молодежи и спорта ХОГА.

«В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы «Металлиста» в Высоком», - рассказала руководительница управления Юлия Подзолкова.

Как отмечается, вернуть в государственную собственность конфискованное у беглого бизнесмена Курченко имущество ОСК «Металлист» поручил в декабре прошлого года председатель ХОГА Алексей Кучер.

Также в ХОГА напомнили, что имущественные комплексы, конфискованные у ОАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена» передавались в сфере управления облгосадминистрации Распоряжением Кабинета министров Украины, которое вышло еще 11 апреля 2018.

"Но за год имущество в областную собственность так и не приняли - пока в решение вопроса не вмешался Алексей Кучер", - подчеркнули в ХОГА.