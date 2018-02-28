Конституционный суд признал неконституционным введение налога на пенсии

Конституционный Суд признал неконституционным решение Верховной Рады о введении налогообложения пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ со ссылкой на решение от 27 февраля.

"Конституционный Суд Украины решил признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины", - говорится в решении.

Согласно этому положению, с 1 июля 2014 вводилось налогообложение пенсий, если их размер превышает десять размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в расчете на месяц, в части такого превышения), а также пенсий из иностранных источников.

"Введение ее налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного Суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица", - говорится в решении суда.

Конституционный Суд Украины также констатировал, что после введения в законодательстве Украины по 1 июля 2014 налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада Украины трижды вносила изменения. Однако это "не повлияло на суть оспариваемых положений".