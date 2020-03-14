Коронавирус повышает курс доллара в Украине

Курс доллара может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал аналитик Вадим Иосуб.

"Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма", - сказал он.

В то же время аналитик напомнил, что курс доллара определяет рынок, спрос и предложение со стороны населения и предприятий.

"НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный", - добавил он.

Курс доллара в обменных пунктах за неделю вырос на 2 гривны. Сегодня, 14 марта 2020 года курс доллара в продаже по сравнению прошлой с пятницей, 6 марта, вырос на 2 гривны 11 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 83 копейки до 29,80 гривен за евро.