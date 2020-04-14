"Коронавирусный" бюджет 2020. Кому депутаты добавили денег и за чей счет?

Верховная Рада Украины приняла изменения в главный финансовый документ страны - бюджет 2020. Создан отдельный фонд для борьбы с COVID-19, на что депутаты решили выделить более 60 млрд гривен. За эти средства должны закупить оборудование, а также осуществить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно заняты лечением и тестированием, и увеличить заработную плату отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения во время карантина. 10 миллиардов гривен дополнительно потратят на Пенсионный фонд. Речь идет о "тысяче Зеленского", которой он обещал поддержать пенсионеров. Харьковчане Раиса и Петр - те, кто ждет этой помощи. На двоих они сейчас получают чуть больше 6 тысяч. Говорят, львиную долю денег тратят на оплату коммуналки и еду.

Раиса и Петр, пенсионеры:

Обещанного три года ждут, они только обещают, языком чешут. А толку немає. Пенсию получаем маленькую. Все-таки, допустим, тысяча, ну, на недельку хватило бы, купить что-то, например хлеб там, сахар, чуть-чуть мяска, и нормально было бы. Мы много не едим.

Получат доплату не только пенсионеры по возрасту, но и люди с инвалидностью, а также другие получатели социальной помощи. Кроме того, правительство планирует выплачивать дополнительные 500 гривен украинцам старше 80 лет. Однако эти доплаты уже вызвали волну споров в сети. Ведь при дефиците бюджета, денежную помощь получают именно те, чье положение существенно не пострадало после введения карантина, так как оно и до этого было затруднительным. Поэтому дотационная помощь пенсионерам выглядит скорее как политическое решение.

Юлия:

И пенсионерам, и всем, и тем, бизнесу, короче говоря всем, всем тяжело.

Не только пенсионеры, обычные граждане, вот смотрите, где сейчас зарабатывать деньги. Вот вам есть где работать, еще некоторым. Пусть даже 30% людей работают, а остальные за что будут жить?

Дмитрий:

Малому бизнесу надо помочь, малый бизнес в очень плачевном состоянии. Страна без малого бизнеса не может. Только налоговые. Не то что скидки, просто в данный момент обыкновенный ЧПшник, чтобы нанять человека, должен платить 4 тысячи гривен в месяц. А в среднем, заработок, у маленького магазина идет 15 тысяч.

В то же время без работы и доходов оказались украинцы среднего возраста, владельцы малого и среднего бизнеса, которые наполняют бюджет, а следовательно - обеспечивают пенсионеров. Из-за кризиса, по подсчетам предпринимателей, пострадало 73% представителей бизнеса. И если государство не может помочь им финансово, было бы хорошо создать условия возобновления работы после карантина. Например, налоговые льготы и льготные кредиты.

Александр Чумак, ассоциация работодателей Украины:

Нужно сокращать государственные расходы, нужно сокращать расходы на государственный апарат, нужно сокращать те отрасли, которые дают смежникам активность, а также малый и микробизнес. Почему микробизнес, потому что создание рабочих мест в этом секторе самое дешевое, то есть тысячу гривен получил он их и потратил.

При этом еще даже без анализа последствий карантина для бизнеса, закрытия предприятий и новой волны недоплаты налогов, принятые изменения предусматривают увеличение бюджетного дефицита в три раза. Поэтому экономить решили на субсидиях, субвенциях местному самоуправлению, системе экстренной медицинской помощи, опорных школах, культуре и спорте. И совсем немного - на зарплатах чиновников и прокуроров. Она во время карантина не должна превышать 47 000 гривен.

Сергей Беренда, экономист:

Самая большая проблема, на мой взгляд, что эта вся недодача в бюджет она может быть списана на коронавирус. Вторая проблема – это отрицательное сальдо, или проще говоря, то что мы импортируем больше, чем экспортируем. И здесь проблема не в том, что меньше дали на образование, а больше на борьбу с коронавирусом, а в том такой ли этот бюджет, который поможет нам бороться с коронавирусом.

По мнению эксперта, руководство страны видит для Украины единственный выход - новые транши МВФ, которые вновь лягут на плечи налогоплательщиков. А стабилизировать бюджет и искать способы получить прибыль чиновники планируют за счет реформирования фискальной системы и таможни, где космические суммы исчезаютиз-за коррупционны схем.