Коррупционная схема на 13 миллионов на ГП«Электротяжмаш»: четырем подозреваемым избраны меры пресечения

20 марта 2020 Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения 4 участникам коррупционнной схемы, выявленной на государственном предприятии «Завод «Электротяжмаш», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму 13,7 млн. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, заместителю директора и начальнику управления «Завода «Электротяжмаш» избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 млн гривен залога.

Физическому лицу - конечному бенефициару чешской компании - участнику схемы, также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая 2020 с залогом в сумме 8 млн 408 тысяч гривен.

Заместителя директора по производству поместили под круглосуточный домашний арест.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения еще одному участнику схемы - директору чешской компании-участницы схемы.

Как уже сообщалось, в 2017 году должностные лица ГП «Завод «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Чешской Республике (г. Прага), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

Однако, как выяснило следствие, запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, были реализованы литовской компании по цене почти вдвое больше их стоимости, а именно - за 1220000 евро.

В результате реализации указанной преступной схемы ГП «Завод «Электротяжмаш» недополучил 13700000 гривен, что подтверждено экспертизами.

17 марта 2020 всем участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.