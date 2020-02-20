Коррупционные схемы ради наполнения бюджета и собственного кармана: юристы обвиняют налоговиков в давлении на бизнес

Почти миллион налогового долга насчитали харьковские налоговики предпринимателям. Их защитник адвокат Анатолий Родзинский говорит, что речь может идти о коррупционных сделках, подобных тем, которые НАБУ недавно разоблачило в руководстве Одесской и Херсонской налоговых.

Сума 5 млн - це гранична сума для платників единого податку, оскільки сума була перевищена, то 5 ми порахували з 5%, а вище - 10%

Начисленный налоговиками в акте проверки миллион гривен является незаконным. Ведь в данном случае речь идет об упрощенцах, а не плательщиках НДС, говорит адвокат Анатолий Родзинский.

Анатолий Родзинский, адвокат