Коррупционные схемы ради наполнения бюджета и собственного кармана: юристы обвиняют налоговиков в давлении на бизнес

Почти миллион налогового долга насчитали харьковские налоговики предпринимателям. Их защитник адвокат Анатолий Родзинский говорит, что речь может идти о коррупционных сделках, подобных тем, которые НАБУ недавно разоблачило в руководстве Одесской и Херсонской налоговых.
Сума 5 млн - це гранична сума для платників единого податку, оскільки сума була перевищена, то 5 ми порахували з 5%, а вище - 10%
Начисленный налоговиками в акте проверки миллион гривен является незаконным. Ведь в данном случае речь идет об упрощенцах, а не плательщиках НДС, говорит адвокат Анатолий Родзинский.
Анатолий Родзинский, адвокат
Нашому кліенту, який винен податків біля 20 тисяч гривен, нараховується майже мільйон. Податківці прйишли та чекають, щоб до них прийшли та домовлялись. Наші адвокати ніколи не домовляються, ми діємо тільки по закону й вважаємо, що той захист, який ми здійснили на розгляді скарги на цієї комісії, має завершитись успішно, оскількі закон на нашому боці.