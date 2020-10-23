Красива сучасна покрівля, яка прослужить десятиліття: шукаємо найкращий варіант®

Перекрити дах і не допустити помилок — ось головне завдання забудовника. Саме тому для виконання цих робіт потрібно наймати досвідчених покрівельників. Вони визначать тип конструкції і підберуть матеріал, який підійде саме для вашого будинку.

Враховувати доводиться безліч чинників. В першу чергу це кліматичні і механічні навантаження. Також має значення проводиться реновація покрівлі чи первинний монтаж. Багато сучасних будинків покривають профільованими листами або металочерепицею. Чому обирають саме цей матеріал, читайте в статті далі.

Очевидні переваги

Металева покрівля завжди вважалась кращою. Сталеві листи для облаштування даху коштували недешево, але і служили досить довго. Сьогодні ціна покрівельного профнастилу і металочерепиці доступна для кожного. Листовий матеріал може використовуватися на дахах практично для будь-якої конфігурації.

Основні причини вибору споживачами сталевих листів для покрівлі:

простота монтажу;

довговічність;

мала вага готової конструкції;

прийнятна вартість.

Профнастил і металочерепиця випускаються різних відтінків. Це дає можливість вибрати відповідний колір покрівлі, оскільки екстер'єру сучасних будинків приділяється багато уваги. Естетичний зовнішній вигляд — один з головних критеріїв при будівництві споруд.

Купуйте все для даху у виробника. Це дозволить значно заощадити бюджет на облаштування покрівлі. Компанія «Форостина» може виготовити покрівельні листи за індивідуальним замовленням. Крім цього, здійснюється доставка продукції прямо на будівельний майданчик.

Міфи про сталеві покрівлі

Вибрати матеріал для даху не так просто, забудовнику доводиться враховувати безліч факторів, шукати недоліки, оцінювати переваги. Металочерепиця використовується досить широко в будівництві, але у тих, хто ще не стикався з проблемою перекриття покрівлі, виникають сумніви з приводу її використання:

Металевий дах має високий ризик удару блискавки. Це не несе ніякої небезпеки, оскільки загоряння виключено. Відмінна звукова провідність. Будь-яка покрівля вимагає укладання утеплювача, який і служить шумоізоляцією. Великі витрати на покупку матеріалу та його монтаж. Вартість можна розрахувати наперед і прийняти правильне рішення. Схильність до корозії. Металева покрівля має декілька шарів, які надійно захищають її від окислення. Можливість утворення вм'ятин. Товщина листа не дозволяє матеріалу піддаватися деформації. Крім того, сформований профіль надає додаткової жорсткості, тому дощ, сніг, град, вітер не можуть нанести покрівлі шкоди.

Металочерепиця і профнастил цілком здатні витримати вагу людини. Навіть при укладанні матеріалу по ньому можна ходити. Єдине, що потрібно врахувати — виконувати монтаж треба акуратно, щоб запобігти появі подряпин.

Джерело - https://forostina.com.ua/