Краткая история автомобиля «Таврия»®

Запорожская малолитражка ЗАЗ-1102 могла стать первым переднеприводным автомобилем в СССР. Маневренность, высокая динамика, рекордно низкий расход топлива, а также недорогие запчасти на Таврию могли бы стать основой для успешных продаж не только в Стране Советов, но и в Европе.

Конкурент из Тольятти

Первый прототип, который могли запустить в серийное производство, получил название «Перспектива» и готов еще в 1970. Машина прошла тесты в сложных температурных условиях пустыни Каракумы, а также на севере страны в сильные морозы. Однако старт производства неоднократно откладывался. Главной причиной задержки стала ВАЗовская модель 2108, которая по желанию Министерства автомобильной промышленности СССР должна была выйти раньше, чем запорожская разработка. В итоге «Таврия» оказалась на конвейере в 1987, тогда как «восьмерка» в 1984 году.

Непростые времена

В 1991 году произошел распад Советского Союза и завод «Коммунар» оказался в сложной экономической ситуации. Качество производства резко упало, а запчасти на автомобиль, помимо основных предприятий, выпускали кооперативы. Несмотря на тяжелые времена, из цехов запорожского автозавода выезжали не только «Таврии», но и машины, созданные на ее базе, такие как:

ЗАЗ-1105 «Дана»;

ЗАЗ-110550 Pick-Up;

ЗАЗ-1103 «Славута».

Завод «Коммунар» также выпускал праворульные версии «Таврий» и пикапов, которые были предназначены для экспорта. Что касается самой «Таврии», то благодаря специалистам из южнокорейской компании Daewoo, в 1998 году она получила «вторую жизнь». В конструкцию автомобиля было внесено множество изменений, включая инжекторную систему зажигания, более мощный двигатель, внешний рестайлинг и так далее.

Уйти, чтобы дать дорогу молодым

В 2007 году из-за морального устаревания «Таврия» покинула стены запорожского завода, освободив производственные мощности для «младшей сестры» - «Славуты», а также для корейского автомобиля Lanos. На сегодня Таврия часто встречается на дорогах стран бывшего СССР. Этот автомобиль любят за экономичность и низкую стоимость на вторичном рынке, благодаря чему позволить себе «Таврию» может практически каждый. Что касается ремонта и обслуживания, достаточно заглянуть в любой каталог запчастей, чтобы убедиться, что детали и расходные материалы на «Таврию» можно приобрести без ущерба для семейного бюджета.