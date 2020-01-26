"Кредит для кредита": брать или не брать?®

Часто первая мысль, которая приходит на ум, когда заемщик не может погасить кредит - это взять еще один, чтобы покрыть предыдущее обязательство. Действительно ли это хорошее решение?

Когда заемщик возвращает один кредит и получает другой, круг замыкается и должник попадает в финансовую ловушку, так называемую "долговую спираль". Следовательно, обычно ответ на вопрос о получении ссуды до погашения ранее взятого обязательства является категоричным и гласит: нет. Так считают специалисты сервиса «КредитыОнлайн». Так каждый последующий кредит будет дороже и более не выгодным. В результате баланс дебиторской задолженности будет постепенно увеличиваться, и при плохом управлении внутренним бюджетом это приводит к риску возникновения долговой ямы.

Для не банковского сектора существует другое решение. Кредитные компании предлагают клиентам, у которых проблемы со своевременным погашением кредита, немного "сдвинуть" срок возврата займа. Тем не менее, это также некая ловушка, потому что для переноса крайнего срока должник обязан будет заплатить соответствующую комиссию, которая может даже составлять больший процент, чем если бы он платил по установленному графику.

Иная ситуация в случае просрочки наличных кредитов или по кредитным картам в банке. Если у заемщика есть несколько финансовых обязательств, и он не может своевременно их выплатить, он вправе объединить их, то есть взять один кредит для погашения долгов - рефинансирование кредита. Это так называемый консолидационный заем, позволяющий заменить несколько взносов одним. Как правило, это очень выгодный вариант. Кроме того, и срок погашения продлен. Преимущество этого решения также заключается в том, что должнику не нужно запоминать даты погашения многих обязательств. Кроме того, взяв консолидированный кредит, он также может получить дополнительные денежные средства, которые вправе потратить на любые цели. Обычно с помощью консолидированного кредита можно погасить другой денежный кредит, овердрафт, автокредит или ипотеку.

Целесообразно подойти очень серьезно к вопросу получения кредита для погашения предыдущего долга. Это решение будет правильным только в том случае, когда финансовые проблемы, препятствующие своевременному погашению обязательств, носят временный характер и являются результатом, например, того факта, что человек имеет нерегулярный источник дохода. Поэтому, как только он получит какой-либо доход, то сразу же погасит долг по кредиту.